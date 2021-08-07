Gurbetçiler adeta akın etti, kilosu 40 liradan satılıyor

Zonguldak'ta tezgahlarda kilogramı 40 TL'den satışa çıkan papaz eriği gurbetçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Zonguldak'ta hava sıcaklarının artmasıyla birlikte papaz erik tezgahlarda yerini aldı. Kilogramı 40 TL'den satılan papaz eriğine gurbetçiler yoğun ilgi gösterdi. Gurbetçilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan papaz eriği kısa sürede tükendi. Öte yandan, gurbetçilerin yanı sıra hamilelerde eriğe ilgi gösterdi.

Esnaf Hüseyin Kenan Akgöl, daha çok Almanya'dan gelen gurbetçilerin eriğe ilgisi olduğunu söyleyerek, "Bu eriğin 40 TL olması bedava. Eriğin mevsimi biteli 2 3 ay oldu. İzmir'in yüksek kesimlerinden geliyor. Fiyatının yüksek olması müşteriyi korkutmuyor. Öncelikle Almancı gurbetçi müşterilerimiz tercih ediyor. Almanya'da yok çünkü erik" diye konuştu. - ZONGULDAK