Gurbetçiler Arabalı Trenle Dönüş Yolculuğunun Keyfini Çıkarıyor - Son Dakika
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Gurbetçiler Arabalı Trenle Dönüş Yolculuğunun Keyfini Çıkarıyor

Son Güncelleme: 14.08.2023 09:39

Memleketlerinde tatillerini geçiren gurbetçiler, araçlarını Edirne Garı'nda vagona yükleyip kompartımanlara geçerek arabalı trenle dönüş yolculuğu yapıyor. Optima Ekspres adlı tren, Bulgaristan, Sırbistan, Hırvatistan ve Slovenya güzergahını takip ederek 35 saatte Avusturya'nın Villach şehrine ulaşıyor. Gurbetçiler, trenin rahat ve konforlu olmasını, içerisinde açık restoranın bulunmasını ve istediklerini bulabilmelerini övgüyle dile getiriyor. Arabalı trenle yolculuk yapmanın avantajlarından biri de rahatlık ve ihtiyaçların kolayca karşılanabilmesidir.

Memleketlerinde tatillerini geçiren gurbetçilerin bir kısmı, yaşadıkları ülkelere "arabalı tren" ile dönüyor.

Araçlarını Edirne Garı'nda vagona yükleyip kompartımanlara geçen gurbetçiler, dönüş yolculuğunun keyfini çıkartıyor.

Edirne'den hareket eden "Optima Ekspres" Bulgaristan, Sırbistan, Hırvatistan, Slovenya güzergahından yaklaşık 35 saatte son durağı Avusturya'nın Villach şehrine ulaşıyor.

"Her şey mükemmel, istediğini bulabiliyorsun"

Almanya'nın Münih kentine dönen Cengiz Güneş, AA muhabirine, tatilin güzel geçtiğini ancak dönüş yolculuğunun hüzünlü olduğunu söyledi.

Dönüş yolunda treni tercih ettiğini belirten Güneş, "Trenle yolculuk yapmak rahat ve konforlu. Trenin içerisinde açık restoran dahil her şey var. Her şey mükemmel, istediğini bulabiliyorsun. Yatarak yolculuk yapıyorsunuz." dedi.

Memleketi Kayseri'den Almanya'ya dönen Orhan Uğur da tatilde sılayırahim yaptığını ve tüm Türkiye'yi dolaştığını dile getirdi.

Türkiye'ye gelirken karayolunu tercih ettiğini anlatan Uğur, şunları kaydetti:

"Dönüşte de ilk kez treni denemek, trenle yolculuğu öğrenmek istedik. Türkiye'de çok gezdik dönüşte rahat yolculuk yapmak için treni tercih ettik. Tabi dönüş yolculuğu nasıl olursa olsun hüzünlü. 'Balık sudan çıkmayınca suyun kıymetini bilmezmiş' derler. Tabi memleket hasreti bizim içimizde yanan bir ateş. Ağacın dalları meyvesi orada olabilir ama kökümüz memlekette. Memleketin tozu toprağı da olsa insana hoş gelir. Vatanına milletine bağlı insanlarız. Köyümüze gelip oranın tozunu bile çekmek bizim için önemli bir duygu."

"Bu yolculuğun en güzel avantajı rahat ediyorsun"

Avusturya'nın Salzburg şehrine dönen Cevdet Teke, gelirken karayolunu kullandığını ancak dönüşte Bulgaristan ve Sırbistan sınır kapılarında oluşan yoğunlukta aracıyla beklememek için treni tercih ettiğini anlattı.

Almanya'ya dönen Hasan Sancaktar ise Macaristan, Bulgaristan ve Sırbistan sınır kapılarında oluşan araç yoğunluğunda beklememek için arabalı trenle yolculuk yaptığını söyledi.

Trenle yolculuğun avantajlı olduğunu anlatan Sancaktar, "Bu yolculuğun en güzel avantajı rahat ediyorsun. Oturuyorsun, kalkıyorsun, yatıyorsun, yemeğini yiyorsun, suyunu içiyorsun, rahatça ihtiyaçlarını karşılayabiliyorsun. Herkese arabalı treni tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA
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Bulgaristan, Sırbistan, Almanya, Edirne, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Gurbetçiler Arabalı Trenle Dönüş Yolculuğunun Keyfini Çıkarıyor - Son Dakika


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