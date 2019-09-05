Son Dakika Haberleri: Gurbetçiler için ana vatandan "ayrılık vakti"
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Gurbetçiler için ana vatandan "ayrılık vakti"

43 dakika önce

Yıllık izinlerini memleketlerinde geçiren gurbetçilerin dönüş yolculuğu devam ediyor.

Gurbetçiler için ana vatandan

Yıllık izinlerini memleketlerinde geçiren gurbetçilerin dönüş yolculuğu devam ediyor.

Kapıkule Sınır Kapısı'na çıkış için gelen gurbetçilerin işlemlerini polis ve gümrük çalışanları kısa sürede yapıyor. Yurt dışında yaşayan Türkler, işlemlerin tamamlamasının ardından gurbetin yolunu tutuyor.

Avusturya'ya dönen Cahit Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tatilin ardından hüzünlü dönüş yoluna düştüklerini söyledi. Tatilin kısa sürdüğünü anlatan Arslan, "Annem ve babamı gördük, işler vardı onları hallettik, vatana hizmet yaptık. Burada tatilimi Bingöl'deki köyümde geçirdim, dönüyorum. Bizim küçük çocuğumuz olmadığı için acele etmiyoruz. Okulları açılanlar daha önceden döndü." diye konuştu.

Hollanda'ya dönen Yunus Elibol da tatili Erzurum'daki köyünde geçirdiğini belirterek "Şimdi dönüş yolundayız tabii üzülüyoruz sevdiklerimizden ayrılıyoruz. Seneye geleceğiz inşallah." dedi.

Almanya'ya dönen Dursun Çilingir de dönüş yolunun hüzünlü olduğunu ifade etti. Tatilin kısa sürdüğünü aktaran Çilingir, vatanın şimdiden daha burunlarında tüttüğünü kaydetti.

Gümrük yetkilileri, yurt dışında yaşayan Türklerin dönüşlerinin gelecek haftadan itibaren azalacağını ifade etti.

Avusturya, Hollanda, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 01:54 Kaynak: AA
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