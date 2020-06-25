Gurbetçiler koronaya resti çekti: "Korona olacaksak, vatanımızda olalım" - Son Dakika

Gurbetçiler koronaya resti çekti: "Korona olacaksak, vatanımızda olalım"

-Akın akın gelmeye başladılar

EDİRNE - Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan ve yıllık izinlerini memleketlerinde geçirmek için sıla yolculuğuna çıkan gurbetçiler, Kapıkule'de vatanlarına giriş yapmaya devam ediyor. Covid 19 pandemisi nedeniyle üst düzey tedbirlerin uygulandığı Kapıkule Sınır Kapısı'ndan vatan hasreti ile akın akın gelmeye devam eden Türk işçiler, koronaya adeta resti çekerek, "Korona olacaksak, vatanımızda olalım" dedi.

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan ve yıllık izinlerinin memleketlerinde geçirmek isteyen Türk işçilerinde sıla yolculukları devam ediyor. Gurbetçilerin vazgeçilmez sınır kapısı olan Kapıkule'den ülkeye giriş yapan Türk işçiler, vatanlarına ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor.

"Her gün 50 yolcuya örnekleme yöntemiyle korona testi"

Kapıkule Sınır Kapısı'nda giriş yapan araçlar tek tek dezenfekte ediliyor, gelen tüm yolcuların ateşi ölçülüyor. Gümrük yetkililerden edilen bilgiye göre 24 saatte en az 50 yolcuya örnekleme yöntemiyle testler uygulanılıyor. İçerisinde bulunduğumuz Haziran ayında an itibariyle bugüne kadar 40 binin üzerinde yolcunun ülkeye giriş yaptığı, 25 binin üzerinde de yolcunun ülkeden çıkış yaptığı belirtildi.

"Korona olacaksak, vatanımızda olalım"

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan ve vatan hasreti ile bu yıl yeniden sıla yolculuğuna çıkan Türk işçiler, " Finlandiya'dan geliyoruz, arkadaş İsveç'ten geliyor. Almanya üzerinden toplandık geldik. Allah izin verirse Konya'ya gideceğiz. Korona nedeniyle illa ki bir tereddüt oluyor. İnsanlar, haberlerden takip ediyorlar, koronaya karşı bir tereddüt oluyor. İster istemez, insan bir tereddütte giriyor. Acaba gidiyim mi? Gitmeyim mi? Yolda bir şey olur mu? Kapılarda bir sorun yaşar mıyız? Ama tabi vatan hasreti ağır basıyor. Ne olursa olsun insanın vatanında olsun. Korona olacaksak, vatanımızda olalım" dediler.