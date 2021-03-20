Son dakika haberi... Gurbetçiler köy özlemini kamera sistemi ile gideriyor - Son Dakika

Gurbetçiler köy özlemini kamera sistemi ile gideriyor

Köy giriş ve çıkışlarına kurulan kamera sistemi, gurbetçilerin köy özlemini giderdi

Gurbetçiler telefona yüklenen uygulamayla köylerini 7/24 izleyebilecek

ERZURUM - Erzurum Yakutiye Belediyesi tarafından Yakutiye ilçesine bağlı köylerin giriş ve çıkışlarına kamera sitemi yapıldı. Kamera sitemi ile gurbette olan vatandaşlar telefonlarına yükledikleri uygulama ile köy hasretini giderebilecek. Ayrıca kamera sistemiyle köylerde ki olumsuz durumların da önüne geçilmesi hedefleniyor.

Erzurum Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar'ın talimatıyla Yakutiye ilçesine bağlı 36 köy girişlerine, köylerin isimlerinin bulunduğu ve ulaşılabilirlik açısından kolaylık sağlayan kapılar yapıldı. Kapı üzerine kurulan kamera sistemiyle köylerin giriş ve çıkışları izlenirken, Erzurum veya ülke dışında olan vatandaşlar da akıllı telefonlarına indirdikleri IVMS 4500 uygulaması ile köy özlemlerini giderebilecekler. 6 ay süre boyunca kayıt yapılan ve canlı olarak izlenen uygulamayla köylerde yaşanan hırsızlık gibi olumsuz durumlarında önüne geçilmesi hedefleniyor.

"Kapılar köylere ulaşılabilirlik ve erişebilirlik açısından değer kazandırdı"

Yakutiye ilçesine bağlı 36 tane mahalle statüsünde köy olduğunu belirten Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, "36 tane köyümüzün girişine üzerinde 'hoş geldiniz' ibaresinin ve köyün isminin bulunduğu güzel estetik kapılar yaptırdık. 36 köyümüzde 42 tane kapımız mevcut. Bu durum estetik açısından köylerimize değer kazandırdı, ulaşılabilirlik ve erişebilirlik açısından değer kazandırdı" dedi.

"Gurbetteki hemşehrilerimiz köylerini kamera sistemi ile izleyebilirler"

Kapı üzerlerinde olan kameralarla köy giriş ve çıkışını takip etmenin mümkün olduğunu ifade eden Başkan Uçar, "Bu kameralar 24 saat online olarak cep telefonu uygulamasıyla takip de edilebiliyor, üzerinde ki kayıt cihazıyla 6 ay kayıt da yapılabiliyor. Bu sayede de köylerin giriş çıkışları kontrol altına alınmış oluyor. Çok olumlu tepkiler aldık. Tüm vatandaşlarımız cep telefonlarına kapılardaki kameranın uygulamasını indirip köylerini rahatlıkla izleyebiliyorlar. Gurbetteki hemşehrilerimiz köylerini bu şekilde izleyebilirler" şeklinde konuştu.

Güzelova köyü Muhtarı Harun Köse, "Benim Almanya'da kardeşim var. Uygulamayla oradan köyümüzü takip ediyor. Köyün girişini çıkışını izleyip Almanya'dan hasret gideriyor. Bu konuda başkanımıza teşekkür ediyoruz. Köylerimizde olumsuz bir durum olduğunda bu uygulamayla anında müdahale şansımız var. Çok güzel bir hizmet" diye konuştu.

Güzelova köylülerinden Ömer Tavşan ve Salih Üzer ise "Uygulama güzel bir hizmet oldu. Bunu yapan Başkanımız Mahmut Uçar'a teşekkür ederiz. Bende uygulamayı indirdim telefonuma. Herhangi bir olumsuzluk durumu açısından güzel oldu. Şehir dışında ki vatandaşlarımızın hasret gidermesi açısından güzel oldu. Uygulamanın kullanımı kolay. Bizde telefonumuza indirdik internetimiz olduğu sürece telefonumuzdan takip ediyoruz" açıklamalarında bulundular.