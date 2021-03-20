Son dakika haberi... Gurbetçiler köy özlemini kamera sistemi ile gideriyor - Son Dakika

Son dakika haberi... Gurbetçiler köy özlemini kamera sistemi ile gideriyor

20.03.2021 10:00

Son dakika habere göre Gurbetçiler köy özlemini kamera sistemi ile gideriyor Köy giriş ve çıkışlarına kurulan kamera sistemi, gurbetçilerin köy özlemini giderdi Gurbetçiler telefona yüklenen uygulamayla köylerini 7/24 izleyebilecek Erzurum Yakutiye Belediyesi tarafından Yakutiye ilçesine bağlı köylerin giriş...

Gurbetçiler köy özlemini kamera sistemi ile gideriyor

Köy giriş ve çıkışlarına kurulan kamera sistemi, gurbetçilerin köy özlemini giderdi

Gurbetçiler telefona yüklenen uygulamayla köylerini 7/24 izleyebilecek

ERZURUM - Erzurum Yakutiye Belediyesi tarafından Yakutiye ilçesine bağlı köylerin giriş ve çıkışlarına kamera sitemi yapıldı. Kamera sitemi ile gurbette olan vatandaşlar telefonlarına yükledikleri uygulama ile köy hasretini giderebilecek. Ayrıca kamera sistemiyle köylerde ki olumsuz durumların da önüne geçilmesi hedefleniyor.

Erzurum Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar'ın talimatıyla Yakutiye ilçesine bağlı 36 köy girişlerine, köylerin isimlerinin bulunduğu ve ulaşılabilirlik açısından kolaylık sağlayan kapılar yapıldı. Kapı üzerine kurulan kamera sistemiyle köylerin giriş ve çıkışları izlenirken, Erzurum veya ülke dışında olan vatandaşlar da akıllı telefonlarına indirdikleri IVMS 4500 uygulaması ile köy özlemlerini giderebilecekler. 6 ay süre boyunca kayıt yapılan ve canlı olarak izlenen uygulamayla köylerde yaşanan hırsızlık gibi olumsuz durumlarında önüne geçilmesi hedefleniyor.

"Kapılar köylere ulaşılabilirlik ve erişebilirlik açısından değer kazandırdı"

Yakutiye ilçesine bağlı 36 tane mahalle statüsünde köy olduğunu belirten Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, "36 tane köyümüzün girişine üzerinde 'hoş geldiniz' ibaresinin ve köyün isminin bulunduğu güzel estetik kapılar yaptırdık. 36 köyümüzde 42 tane kapımız mevcut. Bu durum estetik açısından köylerimize değer kazandırdı, ulaşılabilirlik ve erişebilirlik açısından değer kazandırdı" dedi.

"Gurbetteki hemşehrilerimiz köylerini kamera sistemi ile izleyebilirler"

Kapı üzerlerinde olan kameralarla köy giriş ve çıkışını takip etmenin mümkün olduğunu ifade eden Başkan Uçar, "Bu kameralar 24 saat online olarak cep telefonu uygulamasıyla takip de edilebiliyor, üzerinde ki kayıt cihazıyla 6 ay kayıt da yapılabiliyor. Bu sayede de köylerin giriş çıkışları kontrol altına alınmış oluyor. Çok olumlu tepkiler aldık. Tüm vatandaşlarımız cep telefonlarına kapılardaki kameranın uygulamasını indirip köylerini rahatlıkla izleyebiliyorlar. Gurbetteki hemşehrilerimiz köylerini bu şekilde izleyebilirler" şeklinde konuştu.

Güzelova köyü Muhtarı Harun Köse, "Benim Almanya'da kardeşim var. Uygulamayla oradan köyümüzü takip ediyor. Köyün girişini çıkışını izleyip Almanya'dan hasret gideriyor. Bu konuda başkanımıza teşekkür ediyoruz. Köylerimizde olumsuz bir durum olduğunda bu uygulamayla anında müdahale şansımız var. Çok güzel bir hizmet" diye konuştu.

Güzelova köylülerinden Ömer Tavşan ve Salih Üzer ise "Uygulama güzel bir hizmet oldu. Bunu yapan Başkanımız Mahmut Uçar'a teşekkür ederiz. Bende uygulamayı indirdim telefonuma. Herhangi bir olumsuzluk durumu açısından güzel oldu. Şehir dışında ki vatandaşlarımızın hasret gidermesi açısından güzel oldu. Uygulamanın kullanımı kolay. Bizde telefonumuza indirdik internetimiz olduğu sürece telefonumuzdan takip ediyoruz" açıklamalarında bulundular.

Son dakika haberi... Gurbetçiler köy özlemini kamera sistemi ile gideriyor
Son dakika haberi... Gurbetçiler köy özlemini kamera sistemi ile gideriyor
Son dakika haberi... Gurbetçiler köy özlemini kamera sistemi ile gideriyor
Son dakika haberi... Gurbetçiler köy özlemini kamera sistemi ile gideriyor
Son dakika haberi... Gurbetçiler köy özlemini kamera sistemi ile gideriyor
Son dakika haberi... Gurbetçiler köy özlemini kamera sistemi ile gideriyor
Son dakika haberi... Gurbetçiler köy özlemini kamera sistemi ile gideriyor
Son dakika haberi... Gurbetçiler köy özlemini kamera sistemi ile gideriyor
Son dakika haberi... Gurbetçiler köy özlemini kamera sistemi ile gideriyor
Son dakika haberi... Gurbetçiler köy özlemini kamera sistemi ile gideriyor

Yakutiye Belediyesi, Mahmut Uçar, Yakutiye, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Gurbetçiler köy özlemini kamera sistemi ile gideriyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Merkez Bankası yeni başkanı Şahap Kavcıoğlu, son yazısında nasıl bir yol izleyeceğinin sinyallerini vermiş Merkez Bankası'ndaki görev değişikliği dünya basınında da geniş yankı uyandırdı Erdoğan 2 ay önce sinyali vermişti! Naci Ağbal'ın uyarıları dikkate almaması sonunu getirdi Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi sonrası Ayasofya İmamı Boynukalın'dan dikkat çeken paylaşım Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi sonrası Bakan Selçuk'tan peş peşe üç paylaşım geldi Merkez Bankası yeni başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun bir dönem milletvekilliği yaptığı ortaya çıktı Türkiye, ilk imzacısı olduğu İstanbul Sözleşmesi'nden çekildi Şarkıcı Bayhan'dan Deniz Seki ile ilgili şaşırtan açıklama
Şiddetli karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen 4 yaşındaki çocuğun bağırsağından 19 tane mıknatıs çıktı Şiddetli karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen 4 yaşındaki çocuğun bağırsağından 19 tane mıknatıs çıktı         
11:12
İç çamaşırına sakladığı telefonun sesini açık unutunca, sınavda yakayı ele verdi İç çamaşırına sakladığı telefonun sesini açık unutunca, sınavda yakayı ele verdi         
10:59
Koronavirüse yakalanan Ali Sunal hastaneye kaldırıldı Koronavirüse yakalanan Ali Sunal hastaneye kaldırıldı         
10:23
Lüks rezidanstaki sahte güzellik merkezine baskın: 'Dünyaca ünlü doktor' yalanıyla binlerce lirayı cebe atmışlar Lüks rezidanstaki sahte güzellik merkezine baskın: 'Dünyaca ünlü doktor' yalanıyla binlerce lirayı cebe atmışlar         
10:06
Erol Köse'nin İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesiyle ilgili paylaşımı takipçilerini kızdırdı Erol Köse'nin İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesiyle ilgili paylaşımı takipçilerini kızdırdı         
09:51
Rus kadın otel odasındaki işkenceyi bu sözlerle anlattı: Ellerindeki kanımı yalayıp 'Tadı ne güzelmiş' diyordu Rus kadın otel odasındaki işkenceyi bu sözlerle anlattı: Ellerindeki kanımı yalayıp 'Tadı ne güzelmiş' diyordu         
09:07
Merkez Bankası Başkanlığı görevinden alınan Ağbal'dan ilk açıklama: Cumhurbaşkanımıza atadığı tüm görevlerden dolayı teşekkür ederim Merkez Bankası Başkanlığı görevinden alınan Ağbal'dan ilk açıklama: Cumhurbaşkanımıza atadığı tüm görevlerden dolayı teşekkür ederim         
08:05
Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevden alındı, yerine Şahap Kavcıoğlu getirildi Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevden alındı, yerine Şahap Kavcıoğlu getirildi         
02:12
Davutoğlu'ndan AK Parti'nin kalesinde miting gibi esnaf ziyareti Davutoğlu'ndan AK Parti'nin kalesinde miting gibi esnaf ziyareti         
23:12
Müge Anlı ile yollarını ayıran Arif Verimli olayın perde arkasını anlattı Müge Anlı ile yollarını ayıran Arif Verimli olayın perde arkasını anlattı         
22:47
Penaltı kararı sonrası itirazdan sarı kart gören Fatih Terim çılgına döndü: Gel burada göster Penaltı kararı sonrası itirazdan sarı kart gören Fatih Terim çılgına döndü: Gel burada göster         
21:18
ABD Başkanı Biden, uçağa binerken 3 kez üst üste düştü ABD Başkanı Biden, uçağa binerken 3 kez üst üste düştü         
19:33
Katie Price altıncı kez hamile kaldı Katie Price altıncı kez hamile kaldı         
17:49
Duygu Delen davasının seyrini değiştirecek yeni görüntü! Aşağıya düşerken bilinci açıktı Duygu Delen davasının seyrini değiştirecek yeni görüntü! Aşağıya düşerken bilinci açıktı         
16:34
Kırmızı şehir bu kez gerçekten alarm veriyor! 5 öğretmen vefat etti, 11 okul karantinaya alındı Kırmızı şehir bu kez gerçekten alarm veriyor! 5 öğretmen vefat etti, 11 okul karantinaya alındı         
15:55
Komünist Başkan yaptı yine yapacağını! Tunceli Belediyesi'nde işçi maaşı 8 bin TL oldu Komünist Başkan yaptı yine yapacağını! Tunceli Belediyesi'nde işçi maaşı 8 bin TL oldu         
15:40
Ne miras kaldı ne de biri torpil yaptı! Ayakkabı boyayarak başladı, şimdi dünyaları var Ne miras kaldı ne de biri torpil yaptı! Ayakkabı boyayarak başladı, şimdi dünyaları var         
14:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2021 11:32:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi... Gurbetçiler köy özlemini kamera sistemi ile gideriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei