Gurbetçiler, kültür turlarıyla Kayseri'nin güzelliklerini keşfediyor - Son Dakika
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Gurbetçiler, kültür turlarıyla Kayseri'nin güzelliklerini keşfediyor

25.07.2022 15:36
Gurbetçiler, kültür turlarıyla Kayseri'nin güzelliklerini keşfediyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Avrupa'daki Türkler Kayseri Buluşması" kapsamında gurbetçilere yönelik gerçekleştirilen kültür turları sürüyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Avrupa'daki Türkler Kayseri Buluşması" kapsamında gurbetçilere yönelik gerçekleştirilen kültür turları sürüyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, gurbetçilerin yoğun ilgi gösterdiği kültür turları gezileri Yeşilhisar ve İncesu ilçeleri ile devam etti.

Yeşilhisar ilçesindeki Soğanlı ve Erdemli Vadisi'ni gezen gurbetçiler, Kubbeli Kilise ve taş evleri inceledi.

İncesu ilçesindeki tarihi mekanları da gezen gurbetçiler, Kara Mustafa Paşa Kervansarayı hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Arasta Çarşısı, Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Cami ve tarihi Bulgurcu Mahallesi gibi yapıları da yakından görme fırsatı bulan gurbetçiler, etkinlikten dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a teşekkür etti.

Ücretsiz düzenlenen gezilere katılmak isteyen vatandaşlar tarihi Kayseri Kalesi içerisindeki etkinlik alanında gezilere kayıt yaptırabilecek.

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Kaynak: AA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Yeşilhisar, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gurbetçiler, kültür turlarıyla Kayseri'nin güzelliklerini keşfediyor - Son Dakika

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