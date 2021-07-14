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Gurbetçiler o ilçeye akın etti! İlçenin nüfusu 20 binden 200 bine fırladı - Son Dakika

Gurbetçiler o ilçeye akın etti! İlçenin nüfusu 20 binden 200 bine fırladı

14 Temmuz 2021 Çarşamba 16:03

Afyonkarahisar'daki Emirdağ ilçesi yaz aylarında gurbetçi akınına uğruyor. Gurbetçilerin gelmesi ile normalde 20 bin olan nüfus 200 binleri buldu. Küçük Belçika olarak anılan ilçe esnafı ise artan nüfustan oldukça memnun olduklarını belirtti.

Şehrin gurbetçileri nedeniyle Emirdağ ilçesinde önceki yıllarda olduğu gibi yaz döneminin gelmesi ile nüfus yoğunluğu yaşanmaya başlandı. İlçenin yurt dışındaki nüfus oranı yaklaşık 350 bin olarak bilinirken bunlardan 150 bininin ise Belçika'da yaşıyor.

YAZ TATİLİ İÇİN GELİYORLAR

Yaz tatilini geçirmek için Emirdağ'a gelen gurbetçiler ile merkez nüfusu 20 bin olan ilçe nüfusu 10 kar artarak 200 binlere kadar çıkıyor. Adeta küçük bir Belçika'yı andıran memleketlerine gelmenin mutluluğunu yaşayan gurbetçilerin çarşı, pazarda büyük yoğunluk oluştururken ilçede nereye bakılsa yabancı plakalı lüks bir araç görmek mümkün.

Afyonkarahisar'ın Elmadağ ilçesinin nüfusu, gelen gurbetçiler sayesinde 20 binden 200 bine çıktı

GEÇEN YIL PANDEMİDEN DOLAYI GELEMEMİŞLER

Yaz tatilini geçirmek üzere memleketi olan Emirdağ'a geldiğini ifade eden gurbetçi Sezer Cüneyt, geçen yıl pandemiden dolayı gelemediğini bu yıl ise 1 aylık iznini geçirmek için Emirdağ'a geldiğini söyledi. Cüneyt ilçede tek şikayetçi oldukları konunun ise trafik yoğunluğu olduğunu dile getirdi.

Afyonkarahisar'ın Elmadağ ilçesinin nüfusu, gelen gurbetçiler sayesinde 20 binden 200 bine çıktı

Mustafa Yalbı isimli gurbetçi de Emirdağ'a gelmek için çok beklediklerini kaydederek, ilçede ailelerini ziyaretlerine geldikleri için çok mutlu olduklarını dile getirdi.

"EKONOMİYE KATKILARI BÜYÜK"

İlçede uzun yıllardır esnaflık yapan Süleyman Kocabıçak, gurbetçilerin gelmesinin esnafın işlerinin artmasına büyük ölçüde katkısının olduğunu belirterek, "Bu sene gurbetçilerimiz biraz erken geldi. Sezon biraz erken başladı. Gurbetçiler geçen sene gelemediler bu yüzden bu sene biraz erken geldiler. Gurbetçilerin gelmesi ile satışlarımız yüzde 200'ler civarında artıyor. Gurbetçiler sayesinde çarşı esnafının işleri açıldı, ekonomiye ve bizlere katkıları büyük" diye konuştu.

Gurbetçiler o ilçeye akın etti! İlçenin nüfusu 20 binden 200 bine fırladı

Hisarcık, Gurbetçi, Belçika, Emirdağ, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Gurbetçiler o ilçeye akın etti! İlçenin nüfusu 20 binden 200 bine fırladı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR (2)
  • Caner kayalı: Bravo oraya giden gurbetçilerimize.Bir kısım gurbetçide yollara bakan burada yaşayan anne babalarına bu yıl gelemeyeceğiz diye gizli saklı memlekete gelip sahillere otellere gidiyorlar.Mis gibi anne baba ocağında dinlenmek ve torunları doya doya ninelerine dedelerine göstereceklerine işte gidiyorlar çoğu salaş ucuz izbeleliklerde yıllık izinlerini sömürüp yine binlerce kilometreye geri dönüyorlar.Düşünmüyorlar ki o aldattıkları anne ve babaları belki seneye olmayacaklar.Allah effetsin diyelim. Cevap Yaz 18 6 Yayından Kaldır
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