Gurbetçiler önceki yıllara kıyasla Kapıkule'deki işlem hızından memnun - Son Dakika

Yıllık izinlerini Türkiye'de geçirmek için yola çıkan gurbetçiler, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapıyor.

Sıla hasretiyle yola çıkan gurbetçilerin Türkiye'ye gelişleri sürüyor. Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki işlemlerini tamamlayan gurbetçiler, memleketinin yolunu tutuyor.

Fransa'dan gelen Atilla Yılmaz, AA muhabirine, dün sabah erken saatte yola çıktığını ve güzel bir yolcuğun ardından Türkiye'ye ulaştığını söyledi.

Diğer ülke gümrüklerinde ufak tefek sorunlar yaşadığını belirten Yılmaz, "Kapıkule'den 5 dakikada geçiş yaptık. Gayet güzeldi. Vatanımıza geldik mutluyuz. 2 yıldır herkes bugünleri bekliyor, vatan hasretini çekiyor. Güzel bir tatil geçirmek istiyoruz. Önceki yıllarda birikmeler oluyordu ancak bu yıl çok daha hızlı geçiş yaptık. Çok teşekkür ederiz." diye konuştu.

Fransa'dan gelen Muhterem Altınışık da yolculuğun güzel ve yorucu geçtiğini belirterek, "Kapıkulemiz çok aktif çalışıyor, memnunuz. Önceki yıllara göre daha hızlandırılmış. Sıra beklemeden geçiş yaptık." dedi.

Avusturya'dan gelen Rafet Kurt, Kapıkule'de işlemlerin hızlı bir şekilde yapıldığını anlattı.

Kısa sürede geçiş yaptığını dile getiren Kurt, "9 yıl önce gelmiştim. Kuyruklar oluştuğu için otomobille gelmiyordum. Ama şimdi gayet güzel olmuş. Geçmiş yıllara göre daha çabuk geçtik." ifadelerini kullandı.