Gurbetçiler sınır kapısında kilometrelerce kuyruk oluşturdu
1 saat önce
Avrupa'da yaşayıp yaz tatili için Türkiye'ye gelmek isteyen gurbetçiler Ditrovgrad sınır kapısında yaşanan bir aksaklık sebebi ile kilometrelerce kuyruk oluşturdu.
Avrupa
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 10:45 Kaynak: İHA
'da yaşayıp yaz tatili için Türkiye
'ye gelmek isteyen gurbetçiler Ditrovgrad sınır kapısında yaşanan bir aksaklık sebebi ile kilometrelerce kuyruk oluşturdu. Avrupa ülkelerinde yaşayıp yıllık izinlerini Türkiye'de geçirmek için kara yolunu tercih eden gurbetçiler Ditrovgrad sınır kapısının alanı gelen araç sayısı için yeterli gelmeyince yüzlerce araba saatlerce yolda bekledi. Bir an önce anavatana kavuşmak için binlerce kilometrelik yolları aşan gurbetçiler daha sonra ise Bulgar- Sırp gümrüğüne takıldı onlarca kilometrelik kuyruk oluşturan gurbetçiler araçlarından inerek yolun açılmasını beklediler. Vatandaşlar Bulgaristan
ve Sırbistan'da yaşadıkları gümrük çilesinin Kapıkule sınır kapısında yaşanmamasını dilediklerini aktardı.
(Mehmet Koca/İHA)
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