Gurbetçiler, tatil için trenle ana vatana geliyor

AVRUPA'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan gurbetçiler, yaz tatillerini geçirmek için ana vatana gelmeye başladı. Otokuşet tren ile gelen gurbetçiler, Edirne'de ana vatan ulaşmanın mutluluğunu yaşadı.

Avrupa'da yaşayan gurbetçiler, tatil için tatil için her yıl tercih ettikleri Optima Express Treni ile ana vatana gelmeye başladı. Avusturya'nın Villach şehrinden hareket ederek Türkiye'ye ulaşan tren, 117 yolcusu ve 70 araçla Kapıkule'ye geldi. Yolcular, pasaport kontrolünün ardından yurda giriş yaptı.

70 araç ve 117 yolcu taşıyan trenle Almanya 'nın Münih şehrinden gelen İsmet Küçükoğlu, yolculuklarının iyi geçtiğini belirterek, "Bir yıl aradan sonra tekrar vatana gelmek çok güzel. Kara yolunu çok kullandık, yıllarca geldik. Artık yaş da geçtiği için treni kullanmak istedik. Koronavirüs döneminde bir tükenmişlik vardı insanlarda, herkes hapis gibi yaşıyordu. Okul tatiline de az bir süre kaldı orada. İlerleyen günlerde daha yoğun gelişler olacaktır diye düşünüyorum. Biz önceden geldik emekli olduğumuz için" dedi.UKRAYNA'DAN TÜRKİYE'YE KESİN DÖNÜŞ YAPTILARSavaş nedeniyle Ukrayna 'dan ayrılıp Avusturya'da bir dönem yaşayan ve ailesiyle Türkiye'ye kesin dönüş yapan Sinan Alpaslan Bayraklı, "Ukrayna'dan savaşın ilk haftası ayrıldık. Bir hafta Romanya 'da kaldıktan sona aileden orada kalanlar vardı, onların da çıkışına yardımcı olduk. Avusturya'ya geçtik. Avusturya'da belli bir süre kaldıktan sonra buradaki altyapımızı hazırlayıp gelmeye karar verdik. Treni haberlerde gördüm, 2 aracımızı da koyduk, ailece çocuklarımızla beraber memleketimize geldik. Artık kesin dönüş yapıyoruz. Savaşın ilk gününden 100 gün geçmiş, 100 gün sonra memlekete sağ salim gelmekten çok mutlu olduk" diye konuştu.KÖPEKLERİ İÇİN TRENLE GELDİLER Londra 'dan Türkiye'ye tatil için İngiliz eşi Devin Mccay ile gelen Damla Turgut, köpekleri Kırpık ve küçük çocuklarını da düşünerek trenle gelmeye karar verdiklerini belirtti. Turgut, " Tatil için geldik 3 ay kalacağız. Köpeğimiz ancak beraberimizde trenle gelebiliyordu. Daha önce çok kez Türkiye'ye tatil için gelmiştik. Çok zorlu bir yolculuk oldu. Çünkü hem bebek hem de köpeğimiz vardı. Ben aslında çok sık geliyorum Türkiye'ye, o nedenle özlem çekmedim ama ailemi göreceğim için çok heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.'RAHAT OLDUĞU İÇİN TERCİH ETTİK'

Almanya'nın Stutgart kentinden gelen Murat Türk de tren yolculuğu rahat olduğu için seçtiklerini belirterek, "50 yıldır Almanya'dayım ben, 1973 yılında gittim. Orada çeşitli firmalarda çalıştım ve emekli oldum. Allah'a şükür 5 çocuğum var. Bugün de tatil için Türkiye'ye geldim. Yolculuğumuz çok iyi geçti fakat Bulgaristan çok bekletti. O nedenle biraz geç kaldık. Bizim gibi yaşlı insanlar için tren daha rahat olduğu için trenle geldik" dedi.