Gurbetçiler Türkiye'deki koronavirüs tedbirlerinden memnun - Son Dakika

Gurbetçiler Türkiye'deki koronavirüs tedbirlerinden memnun

Yıllık izinlerini Türkiye'de geçirmek için yola çıkan gurbetçilerin, Edirne'deki Kapıkule Sınır Kapısı'ndan geçtikten sonra baba ocaklarına yolculukları devam ediyor.

Yıllık izinlerini Türkiye'de geçirmek için yola çıkan gurbetçilerin, Edirne'deki Kapıkule Sınır Kapısı'ndan geçtikten sonra baba ocaklarına yolculukları devam ediyor.

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Türkiye'ye Kapıkule Sınır Kapısı'ndan girişte ateşleri ölçülen, araçlarını dezenfekte ettirdikten sonra işlemlerini yaptıran gurbetçiler, alınan önlemlerden memnuniyetlerini dile getiriyor.

Gurbetçilere işlemleri tamamlandığında Edirne Valiliğince dezenfektan hediye ediliyor.

Fransa'nın başkenti Paris'ten Gümüşhane'ye giden Emin Kelif, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yollarda herhangi bir sıkıntı yaşamadan anavatana geldiklerini söyledi.

Türkiye'ye vardıklarında kendilerini çok mutlu ve güvende hissettiklerini ifade eden Kelif, alınan koronavirüs tedbirlerinin de memnuniyet verici olduğunu dile getirdi.

Fransa'da salgına yönelik önlemlerin çok yetersiz olduğunu kaydeden Kelif, "Ağustosun sonuna kadar buradayız. Gördüğüm kadarıyla tedbirler sadece burada var. Ben Fransa'da hiçbir tedbir görmedim. Maske, hijyen, hiçbir şey yok, aynı önceden olduğu gibi." dedi.

"Buradaki insanlar Türkiye'nin kıymetini bilsin"

Fransa'dan gelen Aykut Taştan ise sınır kapısından girer girmez koronavirüs önlemeleriyle karşılaştıklarını, araçlarının dezenfekte edildikten sonra ateşlerinin ölçüldüğünü anlattı.

Avrupa'da yaşayan Türklerin vatanını çok sevdiğini vurgulayan Taştan, şunları kaydetti:

"Vatanımızı çok seviyoruz. Avrupa'daki Türkler Türkiye'nin ismini duyduklarında gözleri doluyor. Kapıkule'de Türkiye yazısını gördüğümüz zaman bile tüylerimiz diken diken oluyor. Buradaki insanlar Türkiye'nin kıymetini bilsin. Ben İtalya'ya, İspanya, Almanya'ya da gittim. Bizim gibi güzel bir devlet yok."

"Ülkemizi İsviçre'de her zaman gururla anıyoruz"

İsviçre'den memleketi Çorum'a giden Makbule Kılıçbaş da Türkiye'deki koronavirüs önlemlerinin çok hoşlarına gittiğini söyledi.

Sınır kapısından girer girmez Edirne Valiliği tarafından kendilerine dezenfektan hediye edildiğini anlatan Kılıçbaş, şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz bütün ülkelerde her şey güzeldi. Yolculuk iyi geçti fakat Türkiye'de bir şey fark ettik. Geçtiğimiz ülkelerde koronanın adı dahi anılmazken ülkemize girişte araçlar dezenfekte ediliyor. Edirne Valiliğinin hediyesi olan dezenfektanı verdiler. Bu çok hoşumuza gitti. Biz İsviçre'de dahi çocuk için dezenfektan bulmakta zorlanıyoruz bu aralar. Gerçekten burada yaşayanlar ülkemizin kıymetini bilsinler. Çünkü insan ne zaman ayrı kalırsa bir şeylerin değerini o zaman anlıyormuş."

Kılıçbaş, 3 senedir İsviçre'de yaşadığını anlatarak, "Ülkemizi İsviçre'de her zaman gururla anıyoruz. Çünkü korona ile mücadelede Sağlık Bakanımız, sağlık çalışanları süreci çok iyi idare ettiler. Biz yurt dışında olduğumuz için aradaki farkı çok daha rahat görebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan geçen ay Kapıkule Sınır Kapısı'ndan 43 bin 292 gurbetçi giriş yaptı.

Türkiye, İsviçre, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 11:03 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gurbetçiler Türkiye'deki koronavirüs tedbirlerinden memnun - Son Dakika

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