Gurbetçiler vagonlarına otomobillerini de yükledikleri trenle Türkiye'ye geliyor

Yıllık izinlerini baba ocaklarında geçirmek isteyen daha çok emekli ve okul çağında çocuğu olmayan gurbetçilerin Türkiye'ye gelişi sürüyor.

Gurbetçilerden bazıları hava ya da kara yolunu tercih ederken bazıları araçlarını da yanlarında getirebildikleri trenle yolculuk yapıyor.

Avusturya Villach'tan Türkiye'ye yolculuğunda 1400 kilometre yol alan tren Slovenya, Hırvatistan, Sırbistan ve Bulgaristan güzergahından Edirne Gar'ına gelen gurbetçiler, buradaki işlemlerinin ardından araçlarını alarak memleketlerinin yolunu tutuyor.

Trenle yolculuk yapan Bekir Bilgin AA muhabirine, Almanya'da yaşadığını ve her yıl memleketine geldiğini ifade etti.

Trenle rahat bir yolculuk geçirdiğini dile getiren Bilgin, "Arabalarımızı vagonlara yerleştirdik ve memleketimize kavuştuk. Memlekete kavuşmanın duygusu bambaşka. Çok güzel bir ülkemiz var. Mümkün olduğu kadar gezmeye çalışacağım." dedi.

Sinan Bayraklı ise eşi ve üç kızıyla Ukrayna'da yaşadığını ancak savaştan sonra Avusturya'ya geçici olarak yerleştiğini söyledi.

Türkiye'ye ailesiyle kesin dönüş yaptığını belirten Bayraklı, "Tarımsal ham madde ticareti yapıyorum. Odessa'da yaşıyorduk, savaş başlayınca bir süre Romanya'da kaldık. Bu sürede akrabalarımızı Ukrayna'dan çıkarmaya çalıştık. Savaşın 102. günündeyiz ve Avusturya'da yaklaşık 40 gün geçirdikten sonra memleketimize kesin dönüş yapıyoruz." diye kaydetti.

Bayraklı, trenle rahat ve güvenli bir yolculuk geçirdiklerini anlattı.