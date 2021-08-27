Gurbetçiler ve turistlerden vakumlu kuruyemişe büyük ilgi

İSTANBUL - Açık, paket ve vakumlu halinde satılan kuruyemiş vazgeçilmez gıdaların başında geliyor. Vakumlu kuruyemişe ise gurbetçiler ve turistler yoğun ilgi gösterirken, kuruyemişçiler ise vakumlu ürünlerin bir sene hava almaması nedeniyle ilk günkü tazeliğinde yenilebileceğini söylüyor.

Pandemi ile beraber artan vakumlu ürün satışları, kuruyemiş sektöründe de vatandaşlar tarafından talep görmeye devam ediyor. Türkiye'de vakumlu kuruyemişe gurbetçiler ve turistler ilgi gösteriyor. Kuruyemişçilerin tezgahlarında bulunan vakumlu ürünler, müşterinin isteğine bağlı ise gramajına göre alınıp vakumlanabiliyor. Vakumlanma süresinin yaklaşık 30-40 saniye sürdüğünü vurgulayan kuruyemişçiler, vakumlanmış ürünlerin hava almadan bir yıla kadar buzluklarda saklanabildiğini söylüyor.

"Stoklu ürünleri buzluklarda saklamalıyız"

Kuruyemişe talebin yoğun olduğunu ifade eden Tuğba Kuruyemiş Bölge Müdürü İsa Soydabircan, "Gurbetçilerin dönüşe geçmesi ile birlikte vakumlu ürün satışlarımız arttı. Gurbetçilerin vakumlu ürünleri tercih etmesinin sebebi, ürün bir yıl da beklese ilk günkü gibi aynı tazeliği ile yiyebiliyorlar. Bizler, bir yıl olarak süre söylüyoruz ama tabii ki daha kısa sürede tüketmekte fayda var. Vatandaşların stoklu ürünleri ise buzluklarda saklamalarında fayda var. Şirket olarak da aynı lezzeti bulabileceklerinin garantisini veriyoruz" şeklinde konuştu.

"Ürünü vakumlu hale getirmek yaklaşık 30-40 saniye sürüyor"

Gurbetçiler haricinde Avrupa ve Arap ülkelerinde vakumlu ürünlere yoğun talebin olduğunu vurgulayan Soydabircan, "Bu ülkeler İngiltere ve Rusya. Ürünlerimizi müşterinin isteğine göre vakumluyoruz. Ayrıyeten tezgahımızda da vakumlu ürün bulunduruyoruz. Vakumlu ürün ve vakumsuz ürün arasında fiyat farkı oluşmamaktadır. Ürünü vakumlu hale getirmek yaklaşık 30-40 saniye sürüyor" ifadelerini kullandı.

"Vakumlu ambalajın içinde hiçbir şekilde hava kalmıyor"

Soydabircan sözlerini şöyle tamamladı: "Kuruyemiş gibi ürünlerin doğal ortamlarda hava ile temas ederse bozulur. Vakum bunu engelliyor. Ambalajın içinde hiçbir şekilde hava kalmıyor. Böylece hava etkeninden korumuş oluyor. Biz bunu uygun şekilde korursak ürün bozulmasını tamamen engellemiş oluyoruz".