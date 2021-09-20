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'Gurbetçiler ve yurt içi ziyaretler Kayseri'de vaka artışını tetikledi' - Son Dakika

'Gurbetçiler ve yurt içi ziyaretler Kayseri'de vaka artışını tetikledi'

20.09.2021 15:02
'Gurbetçiler ve yurt içi ziyaretler Kayseri'de vaka artışını tetikledi', System.String[]

KAMU Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzman Dr. Halit Baykan, Kayseri'nin vaka sayısı artan iller arasında yer almasını değerlendirerek, "Temmuz ve ağustos aylarında gurbetçilerin gelmesi ve yurt içindeki ziyaretlerin artması süreci tetikledi" dedi.

KAMU Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzman Dr. Halit Baykan, Kayseri'nin vaka sayısı artan iller arasında yer almasını değerlendirerek, "Temmuz ve ağustos aylarında gurbetçilerin gelmesi ve yurt içindeki ziyaretlerin artması süreci tetikledi" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 16 Eylül'de açıkladığı, vaka sayısı en çok artan 10 il arasında Kayseri de yer aldı. 100 binde vaka sayısı 413,87 olan Kayseri, 48,61'lik bir artışla 462,48'e ulaştı. Kentte vaka sayılarının artma nedenini değerlendiren Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzman Dr. Halit Baykan, "Pandemi 1,5 yıldır devam ediyor. Mart 2020'den bu tarafa bir mücadelenin içindeyiz. Biz sağlıkçılar bu süreçte en ön safta mücadele ediyoruz. Sağlıkçılar olarak halkımızın hizmetindeyiz. Bundan dolayı da gurur duyuyoruz. Fakat bu sürecin bitmesi bizi tabi ki rahatlatacak. Son açıklanan sayılarda Kayseri'miz pandemi artışında ilk 10 il arasında yer alıyor. Bunun çeşitli sebebi var. Kayserimiz Anadolu'nun merkezinde bulunan bir şehrimiz ve bizim gurbetçimiz fazla. Yurt dışından ve yurt içinden çok miktarda ziyaretçi almaktayız. Özellikle bu temmuz ve ağustos aylarında gurbetçilerimizin gelmesi ve yurt içindeki ziyaretlerin artmasının bu süreci tetiklediğini düşünüyoruz" diye konuştu.

'YAPILMASI GEREKEN TEMEL KURALLAR VAR'Baykan, "Tabi okullarımızı da açtık. Yavrularımız uzun süredir eğitime uzaktan devam etmişlerdi. Fakat şu an okullarımız da açıldı. Belki bunun da vaka artışlarına etkisi olduğunu düşünüyoruz. Yapılması gereken temel kurallar var. Bu kurallara riayet ettiğimiz zaman, vaka artışını önleyeceğimizi düşünüyoruz. Özellikle maske, mesafe ve temizlik kuralına dikkat etmemiz gerekiyor. Biz bunu ihmal ettiğimiz zaman bu süreci tetikliyor. Biz sürekli eve kapalı kalamayız. Sonuç itibarıyla hayat devam ediyor. Okulların ve ticaretin açılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.'KAPALI ORTAMLARDA MUTLAKA MASKE TAKILMALI'

Halkı uyaran Baykan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz sağlıkçılar görevimizin başındayız ve bundan gocunmuyoruz. En ön safta mücadele etmeye devam ediyoruz. Ancak halkımızın maske, mesafe ve hijyen kuralına uymaya devam etmesi gerekiyor. Kapalı ortamlara girildiği zaman mutlaka maske takılması gerekiyor. Lütfen birbirimizle temas etmeyelim. Temas ettikçe bu enfeksiyon artıyor. Kapalı ortamlarda maskelerimizi takmazsak enfeksiyonun yayılım hızı artıyor. Çünkü bu enfeksiyon solunum yoluyla, damlacıkla bulaşıyor. Bu yüzden dikkat etmemiz gerekiyor."


'Gurbetçiler ve yurt içi ziyaretler Kayseri'de vaka artışını tetikledi'

Pandemi, Kayseri, Eylül, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Gurbetçiler ve yurt içi ziyaretler Kayseri'de vaka artışını tetikledi' - Son Dakika


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SON DAKİKA: 'Gurbetçiler ve yurt içi ziyaretler Kayseri'de vaka artışını tetikledi' - Son Dakika
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