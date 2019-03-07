Son Dakika Haberleri: Gurbetçiler Yaptı! 'Kara Şimşek' Yollara Geri Döndü

Gurbetçiler Yaptı! 'Kara Şimşek' Yollara Geri Döndü

19 dakika önce

ASLEN Uşaklı olan ve Almanya'nın Münih kentinde yaşayan Ramazan Çelik ile Özcan Temel isimli iki genç, yaklaşık 5 yıl süren çalışmanın ardından, 80'lerin efsanevi dizisi Kara Şimşek'te konuşabilen yapay zekalı otomobil Kitt'in aynısını yaparak Türkiye'ye gezmeye gitti.

Gurbetçiler Yaptı! 'Kara Şimşek' Yollara Geri Döndü, System.String[]
ASLEN Uşaklı olan ve Almanya'nın Münih kentinde yaşayan Ramazan Çelik ile Özcan Temel isimli iki genç, yaklaşık 5 yıl süren çalışmanın ardından, 80'lerin efsanevi dizisi Kara Şimşek'te konuşabilen yapay zekalı otomobil Kitt'in aynısını yaparak Türkiye'ye gezmeye gitti. Hurdalıktan aldıkları dizide kullanılan aracın aynısı olan 1982 model Pontiac marka otomobili modifiye ederek 'Kitt'le aynı hale getiren Uşaklı gençler, yaptıkları aracın keyfini sürüyor. Banaz ilçesi Hamam Boğazı Termal tesislerine gezmeye giden iki genç, ilçenin ilgi odağı haline gelirken, aracı gören vatandaşlar hatıra fotoğrafı çekilmek için birbirleriyle yarıştı.

ÇOCUKLUK HAYALİMİZDİ

Maddi durumları iyi olmadığı için Kara Şimşek'i izlemeye komşularına gittiklerini söyleyen Ramazan Çelik, hikayelerini şöyle anlattı: "Yıllar sonra Almanya'ya işçi olarak geldik, çocukluk arkadaşım Özcan ile bu hayalimiz olan arabayı araştırmaya başladık. Hurdalıktan aynısını bulduk. Sonrasından 5 yıl süren araştırma ve çalışma sonrası internetten ve 5 farklı ülkeden aracın parçalarını tamamladık. Çocukluk hayalimizi gerçekleştirdiğimiz için mutluyuz. Şimdi de ülkemize gezmeye geldik."

Özcan Temel ise şunları söyledi: "Aracı son haline getirdikten sonra arkadaşım Ramazan ile kafa kafaya verip memleketimize gezmeye gidelim dedik. Seyahatimiz boyunca fotoğraf çekilmek için yollarda çok durduran oldu. 80'li yıllarda yaşayanlar için özel bir anlam taşıyan bu aracı yaptığımız ve sahip olduğumuz için çok mutluyuz, gururluyuz. Türkiye'de reklam filminde çıkmamız için bile birçok arayan oldu, teklifler geldi."
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 12:20 

Türkiye, Ramazan Çelik, Almanya, Güncel
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