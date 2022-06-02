Gurbetçiler yıllık izinlerini geçirmek için baba ocağına geliyor - Son Dakika
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Gurbetçiler yıllık izinlerini geçirmek için baba ocağına geliyor

02.06.2022 09:20

Yıllık izinlerini baba ocaklarında, memleketlerinde geçirmek isteyen gurbetçiler ana vatana gelmeye başladı.

Yıllık izinlerini baba ocaklarında, memleketlerinde geçirmek isteyen gurbetçiler ana vatana gelmeye başladı.

Yurt dışında yaşayan ve yıllık izinlerini Türkiye'de geçirmek isteyen gurbetçiler sınır kapılarından giriş yapıyor.

İsveç'ten gelen Gönül Yurdagül, AA muhabirine, uzun kilometrelerin ardından yurda ulaşmanın sevincini yaşadıklarını söyledi.

Yurdagül, memleketi Konya'nın Kulu ilçesini, ailesini çok özlediğini ifade etti.

Almanya'dan gelen Şenol Genç de memlekete kavuşmanın sevincini yaşadığını ifade etti.

Ordu ve Giresun'daki yakınlarını ziyaret edeceğini ifade eden Genç, "Yolculuğumuz güzel geçti. Her sene geliyoruz. Türkiye'ye kavuşmanın heyecanını anlatılamaz." dedi.

Emekli olduğunda Türkiye'nin her yerini eşi ile gezmek istediğini, bunun hayaliyle yaşadıklarını dile getiren Genç, Türkiye'nin çok değerli bir ülke olduğunu söyledi.

Gurbetçiler yıllık izinlerini geçirmek için baba ocağına geliyor
Gurbetçiler yıllık izinlerini geçirmek için baba ocağına geliyor
Gurbetçiler yıllık izinlerini geçirmek için baba ocağına geliyor
Gurbetçiler yıllık izinlerini geçirmek için baba ocağına geliyor
Gurbetçiler yıllık izinlerini geçirmek için baba ocağına geliyor

YORUMLAR
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Yıllık izinlerini Türkiye'de geçirecek gurbetçilerin yurda gelişleri başladı Yıllık izinlerini Türkiye'de geçirecek gurbetçilerin yurda gelişleri başladı İngiltere'den gelen gurbetçi, evcil hayvanlarını da yanında getirdi İngiltere'den gelen gurbetçi, evcil hayvanlarını da yanında getirdi
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gurbetçiler yıllık izinlerini geçirmek için baba ocağına geliyor - Son Dakika


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