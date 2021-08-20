Gurbetçiler, YTB'nin Kapıkule'de oluşturduğu dinlenme ve oyun alanlarından memnun - Son Dakika

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Türkiye seyahati sonrası yaşadıkları ülkelere dönen vatandaşlar için Kapıkule Sınır Kapısı'nda dinlenme alanları ve çocuklar için oyun parkurları kurdu.

Kapıkule'deki işlemler öncesinde rahatça bekleme imkanı sunan dinlenme alanlarında vatandaşlara çay, kahve ve su ikram ediliyor.

Alanda, sinema salonu, langırt, masa tenisi, satranç ve penaltı atışı gibi genç ve çocuklara yönelik oyun ve aktivite alanları da yer alıyor. YTB yayınlarının da bulunduğu sınır kapısında çocuklar için TRT Çocuk Özel sayısı dağıtılıyor.

"Türkiye'ye yoğun bir geliş oldu"

YTB Başkanı Abdullah Eren, AA muhabirine, YTB olarak 2019 yılında başlatılan "Memleket Yolu" projesinin bu yıl da devam ettiğini söyledi.

Bu yıl Avrupa'da yaşayan Türklerin Türkiye'ye yoğun şekilde geldiğini belirten Eren, şöyle devam etti:

"Vatandaşlarımız bu yıl yaz izin ve tatil döneminin bayrama da denk gelmesi ve geçen yıla göre pandemi şartlarında da yaşanan dikkat ve kontrollü uygulamalarla ana vatan Türkiye'ye yoğun bir ilgi gösterdi. Öyle ki bu yıl Türkiye'ye, memleketlerine gelen vatandaşlarımızın sayısı pandemi öncesi gelen vatandaş sayısını geçti. Ülkemizin diaspora kurumu YTB olarak bizler de bu yoğun gelişlerde vatandaşlarımızın rahat bir süreç geçirmesi için çalışmalarımızı aralıksız sürdürdük ve sürdürmeye devam ediyoruz."

Eren, Türkçe-Sırpça bilen YTB personeli ve Türk polisi ile vatandaşları Sırbistan sınırlarında ve Kapıkule'de karşıladıklarını dile getirerek, "Tercüme hizmetleri ve araç onarımdan sağlık ve hukuki ihtiyaçlarına kadar kendilerine destek olduk. Hayata geçirdiğimiz memleketyolu.ytb.gov.tr internet sitesi, WhatsApp danışma hattı (+90 530 257 25 99) ve diğer hizmetlerle vatandaşlarımıza rahat ve güvenli bir yolculuk geçirmeleri için 7 gün 24 saat hizmet sunduk. Elbette çocuklarımızı da unutmadık. Onların ana vatan Türkiye ve ana dil Türkçe ile bağlarını güçlendirecek çizgi materyallerimizden dergilere hediyelerimiz oldu." ifadelerini kullandı.

-"Dönüşler devam ediyor"

YTB'nin gurbetçilerin dönüş yolunda da yanlarında olduğunu vurgulayan Eren, şunları kaydetti:

"Şimdilerde gelişlerle görülen sevincin yerini burukluk alıyor tabii. Çünkü artık dönüş vakti. Dönüş yolunda da YTB vatandaşlarımızın yanında. İzin ve tatil dönemini ana vatan Türkiye'de geçirip dönüş yoluna geçen vatandaşlarımız için Kapıkule'de birçok imkanı istifadeye sunduk. Dinlenme ve oyun alanlarından ikram ve hediyelerimize çok sayıda çalışmamız mevcut. Bu çalışmaların vatandaşlarımızdan ilgi ve takdir toplaması da bizleri mutlu ediyor. YTB olarak, 'Dünyanın neresinde olursak olalım biz birlikte güçlüyüz ve nerede bir vatandaşımız varsa biz oradayız.' demeye devam edeceğiz. Dönüş yoluna geçen tüm vatandaşlarımıza hayırlı yolculuklar diliyorum."

Gurbetçiler memnun

Dönüş yolunda dinlenme alanında vakit geçiren Ömer Ali Çimen de tatilini Konya'da yaptığını belirterek, "İznimizi bitirdik Hollanda'ya doğru gidiyoruz. Kapıkule yoğun şu an. Burada biraz vakit geçirdim, gördüm ki Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı güzel hizmetler veriyor. Milletimize sahip çıkıyorlar burada, çocuklarımız oyun alanlarında eğleniyor. Kahve, su ve çay ikram ettiler, çok memnun kaldık. Devletimiz sağ olsun. Bizi yalnız bırakmadılar." diye konuştu.

Düzce'deki tatilinin ardından İsviçre'ye giden Sevgi Ay, Edirne Valiliğinin oluşturduğu ve YTB'nin de katkı sunduğu dinlenme alanları ve çocuklar için oyun parkurlarını çok beğendiklerini çay, kahve ve su ikramından memnun kaldığını kaydetti.

Serkan Kartal da tatilinin çok güzel geçtiğini belirterek, "İlk kez aracımla yurda geldim. Gelirken Sırbistan'da çok bekledik, sıkıntı yaşadık ama burada böyle bir sistemin olması, alanın oluşturulması mutluluk verici. Kızımla eğleneceğiz burada." dedi.

Oyun alanında arkadaşlarıyla vakit geçiren 11 yaşındaki Yusuf Güner, Türkiye'de tatilinin güzel geçtiğini, dönüş yolunda da YTB'nin oluşturduğu alanda arkadaşlarıyla hokey ve satranç oynadığını söyledi.