Gurbetçilerden aşevine gıda desteği - Son Dakika

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediyesi'nin ihtiyaç sahibi ailelere sıcak AŞ ve gıda kolisi yardımları artarak sürüyor. Ereğlili gurbetçiler dağıtılan bu yardımlara gıda desteğinde bulundu. Başkan Posbıyık, gurbetçilere teşekkür etti.



Korona virüs salgınına karşı evde kalan ihtiyaç sahibi ailelere Kdz. Ereğli Belediyesi'nin sıcak yemek ve gıda kolisi yardımları Ramazan ayının da başlamasıyla birlikte artarak devam ediyor.



Belediyenin bu çalışmalarına hayırseverlerden de katkı gelmeye devam ediyor. Almanya'da bulunan Kdz. Ereğli Ormanlılar Derneği, Kdz. Ereğli Belediyesi'nin aşevine gıda bağışında bulundu.



Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Kdz. Ereğli Ormanlılar Derneği Başkanı Abdullah Akay ve Başkan Yardımcısı Oktay Kılıç'a destekleri için teşekkür etti. Gurbetçilere selam ve sevgilerini ileten Posbıyık şu ifadelere yer verdi: " Türkiye'de mücadeleye başlayan ilk belediyelerden biriyiz. Halkımız için maske, el dezenfektanı ürettik, dağıttık. Üretmeye devam ediyoruz. İlk andan itibaren kimseyi aç ve açıkta bırakmamak için aşevimizi devreye soktuk. Sıcak yemek ve gıda kolisi desteğinde bulunuyoruz. Ramazan ayıyla birlikte bu desteklerimiz her geçen gün artıyor. Bu mücadelemize hayırseverlerimizden de katkılar geliyor. Almanya'daki Kdz. Ereğli Ormanlılar Derneği kendi arasında bir kampanya başlatmış ve aşevimize destekte bulundular. Almanya'ya gittiğimde gurbetçilerimiz çok uzaklardan bizim için gelmişler, birlikte olmuştuk. Dernek Başkanı Abdullah Akay ve Başkan Yardımcısı Oktay Kılıç'a katkıları için teşekkür ediyorum. Bu mücadeleyi el birliğiyle kazanacağız" dedi.



Başkan Posbıyık daha sonra yapılan yardımları denetleyerek ilgili müdürlerden bilgi aldı. - ZONGULDAK