Gurbetçilerden ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı - Son Dakika

Gurbetçilerden ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı

Zonguldak'ın Ereğli İlçesine bağlı Kandilli Beldesinde Avrupa Kdz. Ereğlililer Derneği ve Yaşare Aydın Ramazan paketi yardımında bulundu.

Zonguldak'ın Ereğli İlçesine bağlı Kandilli Beldesinde Avrupa Kdz. Ereğlililer Derneği ve Yaşare Aydın Ramazan paketi yardımında bulundu. Avrupa Kdz. Ereğlililer Derneği ve Yaşare Aydın, ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere Kandilli Belediyesi'ne gıda kolisi yardımında bulundu. Belediye binası önünde araçlara yüklenen 50 gıda kolisi, Zabıta ekipleri tarafından beldede ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. Kandilli Belediye Başkanı Mustafa Aydın, Avrupa Kdz. Ereğlililer Derneği temsilcisi Yaşare Aydın'a teşekkür etti. - ZONGULDAK

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