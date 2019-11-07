Son Dakika Haberleri: Gurbetçilerden Seçil öğretmene destek
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Gurbetçilerden Seçil öğretmene destek

7 saat önce

Almanya'daki Wuppertal Kütahyalılar Derneği, 29 Ekim kutlamalarında Şırnak'ta öğrencileriyle Türk bayrağıyla yaptığı gösteri sebebiyle terör örgütü sempatizanlarınca sosyal medyada tehdit edilen anaokulu öğretmeni Seçil Yıldız'a destek açıklamasında bulundu.

Gurbetçilerden Seçil öğretmene destek, System.String[]

Almanya'daki Wuppertal Kütahyalılar Derneği, 29 Ekim kutlamalarında Şırnak'ta öğrencileriyle Türk bayrağıyla yaptığı gösteri sebebiyle terör örgütü sempatizanlarınca sosyal medyada tehdit edilen anaokulu öğretmeni Seçil Yıldız'a destek açıklamasında bulundu.


Wuppertal Kütahyalılar Dernek Başkanı İsmail Taşcıoğlu, yaptığı açıklamada, "Seçil öğretmen Kütahya'lı bir değerimiz. Bizler yurt dışında yaşayan Kütahyalılar olarak Seçil öğretmenin yanındayız. Almanya, bu terör örgütlerinin yuvası ve onların Avrupa'da Türk işyerlerine Cami derneklerine yapılan saldırılarını sadece izlemekte ve kanuni işlem yapmaktadır. Nerede olursa olsun terörist, teröristtir. Almanya'da herhangi bir öğretmene saldırıları kabul etmeyeceğimiz gibi anavatanımızda da olan bu olayı hiçbir şekilde kabul etmiyor ve kınıyoruz. Yürekli davranışı sebebiyle Seçil öğretmeni canı gönülden tebrik ediyor ve 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde kendisinin yılın öğretmeni ilan edilmesini istiyoruz" dedi. - KÜTAHYA

Almanya, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 12:07 Kaynak: İHA
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