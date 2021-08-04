Üye Girişi
Gurbetçilere hırsızlık şoku, arabada uyurken 25 bin euro çaldırdılar - Son Dakika

Gurbetçilere hırsızlık şoku, arabada uyurken 25 bin euro çaldırdılar

04.08.2021 10:23

Gurbetçilere hırsızlık şoku, arabada uyurken 25 bin euro çaldırdılar Önce arabaların lastiklerini kesti, sonra camları kırıp çantaları çaldı Hırsızın çantayı çalıp kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı Almanya'dan Türkiye'ye doğru yola çıkan gurbetçi aileyi takip eden hırsız,...

Gurbetçilere hırsızlık şoku, arabada uyurken 25 bin euro çaldırdılar

Önce arabaların lastiklerini kesti, sonra camları kırıp çantaları çaldı

Hırsızın çantayı çalıp kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı

İSTANBUL - Almanya'dan Türkiye'ye doğru yola çıkan gurbetçi aileyi takip eden hırsız, dinlenme tesislerinde mola veren aileye ait lüks aracın lastiklerini kestikten sonra camı kırıp para ve altın dolu çantayı alarak kayıplara karıştı. Aile fertleri arabanın içinde uyurken, hırsızın 25 bin euro para ve altın olan çantayı çalarak kaçtığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün sabah saat 05: 15 sıralarında Silivri'ye 30 kilometre mesafede olan dinlenme tesislerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Almanya'da yaşayan gurbetçi Burhan Aksoy, ailesi ile birlikte iş için İstanbul'a geldi. Yolda yorulan aile, tır parkına girerek bir süre dinlenmek istedi. Bu sırada aracı gözüne kestiren bir hırsız, harekete geçti. Takip edilmesini önlemek için önce aracın lastiklerini kesen hırsız, ardından bir anda camı kırarak içeride bulunan para, altın, cep telefonları ve pasaportların olduğu çantayı aldı. Altınları ve 25 bin euro paranın içinde olduğu çantanın çalınmasının şokunu yaşayan Burhan Aksoy, aracı ile hırsızın peşine düştü ancak tekerleğin patlak olması nedeniyle fazla ilerleyemedi. Jandarmaya haber veren Aksoy, şikayetçi oldu. Hırsızın aynı yöntemle Fransa'dan gelen bir ailenin de çantasını çaldığı öğrenildi. Hırsızlık anı kameralara da saniye saniye yansıdı.

"Ön tarafımızda Fransa'dan gelen vatandaşımızın arabasının camını da kırmış"

Yorulup dinlenmek istediği için Tır Parkı'nda gelen Burhan Aksoy, "Almanya'dan geldim. Yollar çok kalabalıktı. Gece yarısı baya yol gittim ve yorulmaya başladım. Arabada 4 kişiydik 2 kızım ve annem vardı. Yorgunluk üzerime çökünce Silivri'ye 30 Metre kala arabayı parka çektim. Küçük kızım öndeydi. Annemle büyük kızım arkadaydı. Ben direksiyon başında 15 dakika gözlerimi dinlendireyim dedim. O esnada dalmışım. Küçük kızım o esnada telefonuyla oynuyordu. Hırsız arabanın önce lastiğini indirip bıçakla kesmiş. Ön tarafımızda Fransa'dan gelen vatandaşımızın arabasının camını da kırmış. O araç benden 100 metre ileride önce onun camını kırıyor. Oradan alacağını alıyor" dedi.

"25 bin euro miktar çalındı"

Hırsızın daha sonra da kendi camını kırdığına anlatan gurbetçi Aksoy, "Benim cama da aynı şekilde kırıp camı patlatıyor. İçinden annemin el çantasını alıyor. Bütün pasaportlar, altınlar ve yüklü miktar da para vardı. Şu anda darda ve zor durumdayız. 20-25 bin euro miktar gitti. Çocukların çığlık sesinden sonra kendime gelene kadar 15 saniye sürdü. Ne olduğunu anlamaya başladıktan sonra arabayı çalıştırıp hırsızı takibe aldım. 2 kilometre gidebildim. Lastikleri indirdiklerini daha sonra anladım. Sonra polisi ve jandarmayı aradım. Umarım yakalanıp cezasını bulur" diye konuştu.

Gurbetçilere hırsızlık şoku, arabada uyurken 25 bin euro çaldırdılar
Gurbetçilere hırsızlık şoku, arabada uyurken 25 bin euro çaldırdılar
Gurbetçilere hırsızlık şoku, arabada uyurken 25 bin euro çaldırdılar
Gurbetçilere hırsızlık şoku, arabada uyurken 25 bin euro çaldırdılar

Hırsızlık, Gurbetçi, Türkiye, Almanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gurbetçilere hırsızlık şoku, arabada uyurken 25 bin euro çaldırdılar - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

160 yangın kontrol altına alındı, 14 noktada alevlere müdahale ediliyor! İşte il il son durum 10:34 160 yangın kontrol altına alındı, 14 noktada alevlere müdahale ediliyor! İşte il il son durum Bilim Kurulu bugün toplanacak! Masada aşı olmayanları bekleyen kısıtlamalar var 10:30 Bilim Kurulu bugün toplanacak! Masada aşı olmayanları bekleyen kısıtlamalar var İstiklal Caddesi'nde kadın kavgası! Bir erkek kavgayı ayırmak yerine yumruklarla saldırdı 10:27 İstiklal Caddesi'nde kadın kavgası! Bir erkek kavgayı ayırmak yerine yumruklarla saldırdı
Lamba kırıp balkondan atladı! Küçük çocuğun anne korkusu şaşırttı 10:22 Lamba kırıp balkondan atladı! Küçük çocuğun anne korkusu şaşırttı Kütahya'da çiçek hastalığı sebebiyle 4 köy ve 8 mahalle karantinaya alındı 10:17 Kütahya'da çiçek hastalığı sebebiyle 4 köy ve 8 mahalle karantinaya alındı Yere kapanıp hüngür hüngür ağladılar! Kadın Voleybol Takımımız, Güney Kore'ye elendi 10:14 Yere kapanıp hüngür hüngür ağladılar! Kadın Voleybol Takımımız, Güney Kore'ye elendi
Ceset parçalarını böyle taşımış! Azra'yı vahşice öldüren katil zanlısının görüntüsü ortaya çıktı 10:09 Ceset parçalarını böyle taşımış! Azra'yı vahşice öldüren katil zanlısının görüntüsü ortaya çıktı Oyuncu İbrahim Çelikkol termik santrale yaklaşan alevlerin içine hortumla daldı 01:03 Oyuncu İbrahim Çelikkol termik santrale yaklaşan alevlerin içine hortumla daldı

Son Dakika Haberleri
10:31 İstanbul'da yine taksici dehşeti! Tartıştıkları sürücü adayının yolunu kesip aracını yumrukladılar
10:29 Bilim Kurulu bugün toplanacak! Masada aşı olmayanları bekleyen kısıtlamalar var
10:25 Milas yangını termik santrale sıçrarsa ne olacak? Yetkili isim ihtimalleri değerlendirdi: Patlama beklemiyorum
10:21 Lamba kırıp balkondan atladı! Küçük çocuğun anne korkusu şaşırttı
10:20 Milli Savunma Bakanlığı, yangının söndürülemediği Muğla'nın Ören ve Milas ilçelerine çıkarma gemisi gönderdi
10:18 Yangın bölgesinde havaya ateş açtı! Görevlileriyle tartışan Yusuf Güney, olay anının videolarını paylaştı
10:16 Tokyo'da boksta finale çıkan Busenaz Sürmeneli, yangın çıkaranlara seslendi: Biz bir ölür bin diriliriz
10:14 Yere kapanıp hüngür hüngür ağladılar! Kadın Voleybol Takımımız, Güney Kore'ye elendi
10:10 Fırsatçı satıcılar, yangın malzemelerine son bir haftada yüzde 630'lara varan zam yaptı
10:08 Ceset parçalarını böyle taşımış! Azra'yı vahşice öldüren katil zanlısının görüntüsü ortaya çıktı
Sergen Yalçın'la görüntülü görüşen Alex Teixeira, Sergen Yalçın'la görüntülü görüşen Alex Teixeira, "Cumartesi İstanbul'dayım hocam" dedi         
10:40
İstanbul'da yine taksici dehşeti! Tartıştıkları sürücü adayının yolunu kesip aracını yumrukladılar İstanbul'da yine taksici dehşeti! Tartıştıkları sürücü adayının yolunu kesip aracını yumrukladılar         
10:32
Babasını öldüren 15 yaşındaki kızın ilk ifadesi: Geçen yıl kafama koymuştum, pişman değilim Babasını öldüren 15 yaşındaki kızın ilk ifadesi: Geçen yıl kafama koymuştum, pişman değilim         
10:29
Milas yangını termik santrale sıçrarsa ne olacak? Yetkili isim ihtimalleri değerlendirdi: Patlama beklemiyorum Milas yangını termik santrale sıçrarsa ne olacak? Yetkili isim ihtimalleri değerlendirdi: Patlama beklemiyorum         
10:25
Yangın bölgesinde havaya ateş açtı! Görevlileriyle tartışan Yusuf Güney, olay anının videolarını paylaştı Yangın bölgesinde havaya ateş açtı! Görevlileriyle tartışan Yusuf Güney, olay anının videolarını paylaştı         
10:19
Tokyo'da boksta finale çıkan Busenaz Sürmeneli, yangın çıkaranlara seslendi: Biz bir ölür bin diriliriz Tokyo'da boksta finale çıkan Busenaz Sürmeneli, yangın çıkaranlara seslendi: Biz bir ölür bin diriliriz         
10:17
Fırsatçı satıcılar, yangın malzemelerine son bir haftada yüzde 630'lara varan zam yaptı Fırsatçı satıcılar, yangın malzemelerine son bir haftada yüzde 630'lara varan zam yaptı         
10:10
Yangın müdahale ekibine yardım eden Şahan Gökbakar, kontrol altına alınan ormanın son halini paylaştı Yangın müdahale ekibine yardım eden Şahan Gökbakar, kontrol altına alınan ormanın son halini paylaştı         
07:44
ABD, Afgan göçmenler için Türkiye'yi adres gösterdi; Ankara'nın tepkisi çok sert oldu ABD, Afgan göçmenler için Türkiye'yi adres gösterdi; Ankara'nın tepkisi çok sert oldu         
00:07
Oyuncu Alperen Duymaz kendisine yazılan Oyuncu Alperen Duymaz kendisine yazılan "vatan haini" yorumuna sessiz kalamadı         
23:50
Otobüsteki kız, saçları ıslanınca cinsel saldırıya uğradığını anladı! Suçunu itiraf eden sapık muavin tutuklandı Otobüsteki kız, saçları ıslanınca cinsel saldırıya uğradığını anladı! Suçunu itiraf eden sapık muavin tutuklandı         
22:45
Tanju Özcan gündemden düşmüyor! Tanju Özcan gündemden düşmüyor! "Cumhurbaşkanı gibi mi yapayım" diyerek AK Partili meclis üyelerine çay fırlattı         
20:37
Son Dakika: Manavgat yangınıyla ilgili 16 yaşındaki şüpheli tutuklandı Son Dakika: Manavgat yangınıyla ilgili 16 yaşındaki şüpheli tutuklandı         
19:47
İzleyen dondu kaldı! Güzel sporcu Pamela, tarihin en kötü atlayışlarından birini yaptı İzleyen dondu kaldı! Güzel sporcu Pamela, tarihin en kötü atlayışlarından birini yaptı         
18:44
Galatasaray'ın efsane futbolcusu Sneijder'in eski eşi Yolanthe'den ağızları açık bırakacak itiraf: Yıllar önce bir kızla ilişkim oldu Galatasaray'ın efsane futbolcusu Sneijder'in eski eşi Yolanthe'den ağızları açık bırakacak itiraf: Yıllar önce bir kızla ilişkim oldu         
18:11
3 gündür kayıp olan Pınar erkek arkadaşının yanında bulundu 3 gündür kayıp olan Pınar erkek arkadaşının yanında bulundu         
15:30
Dünya'dan tam 136 bin kat daha değerli asteroid! Profesör Bilim Dünya'dan tam 136 bin kat daha değerli asteroid! Profesör Bilim "Dünyaya getirirsek fakir kimse kalmaz" diyerek detayları anlattı         
11:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2021 10:51:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gurbetçilere hırsızlık şoku, arabada uyurken 25 bin euro çaldırdılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement