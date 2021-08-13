Üye Girişi
Gurbetçilere, Kapıkule Sınır Kapısı'nda zeytin ikramı - Son Dakika

Gurbetçilere, Kapıkule Sınır Kapısı'nda zeytin ikramı

13.08.2021 19:38
Gurbetçilere, Kapıkule Sınır Kapısı'nda zeytin ikramı, System.String[]

İKRAM Gıda A.Ş. yıllık izinlerini anavatanda geçirip, yaşadıkları ülkelere dönen gurbetçilere Kapıkule Sınır Kapısı'nda 30 bin paket zeytin ikramında bulundu.

İKRAM Gıda A.Ş. yıllık izinlerini anavatanda geçirip, yaşadıkları ülkelere dönen gurbetçilere Kapıkule Sınır Kapısı'nda 30 bin paket zeytin ikramında bulundu.

İkram Zeytinleri Köy Sefası Genel Koordinatörü Ali Harun Meldan, "Kültürümüzde güzel bir adet vardır, yola çıkanlara yanlarında giderken yolluk verilir. Kapıkule'den çıkıp en az 15-20 saat binlerce kilometre yollarda gidecek olan hemşehrilerimize, dostlarımıza giderken ürünlerimizden bir yolluk olarak vermek istedik" dedi.

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan ve yaz tatillerini anavatanda geçiren gurbetçilerin yaşadıkları ülkelere dönüşleri sürüyor. Edirne'de Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'ndan karayolu ile yaşadıkları ülkelere dönen gurbetçilere İkram Gıda A.Ş., alt markası olan Köy Sefası isimli firması aracılığıyla 30 bin paket zeytin ikramında bulundu. Kapıkule Sınır Kapısı'nda oluşan yoğunlukta sıralarını beklerken, zeytin ikramı sevinçle karşılandı. Paket üzerinde 'Gurbet yolundaki vatandaşlarımıza yol hediyemizdir. Evinize en kısa zamanda ulaşmanız dileği ile' yazılı notla dağıtılan zeytinler, gurbetçi vatandaşlar arasında duygusal anlar yaşanmasına neden oldu.

KÜLTÜRÜMÜZDE İKRAM VAR, YOLLUK VERMEK İSTEDİK

İkram Zeytinleri Köy Sefası Genel Koordinatörü Ali Harun Meldan, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan çıkış yapanlara 30 bin paket zeytin dağıttıklarını belirterek, ikramın Türk kültüründe olduğunu ve  bu kültürü yaşatan bir etkinlik düzenlediklerini kaydetti. Meldan, "Bugün burada kendi ürettiğimiz ürünlerimizi dağıtmak için bulunuyoruz. İzinlerini tamamlayıp memleketlerinden ayrılmakta olan gurbetçi vatandaşlarımızın uzun ve zorlu dönüş yolculuklarında yanlarında olmak istedik. Ülkemize girişlerinde ne kadar heyecanlı ve mutlularsa dönüşte de bir o kadar hüzünlü olduklarını görebiliyoruz. Dolayısıyla onlara hayırlı yolculuklar diliyoruz. Kültürümüzde güzel bir adet vardır, yola çıkanlara yanlarında giderken yolluk verilir. Kapıkule'den çıkıp en az 15-20 saat binlerce kilometre yol gidecek olan hemşerilerimize, dostlarımıza giderken ürünlerimizden bir yolluk olarak vermek istedik. Bugün yaklaşık 30 bin paket dağıtacağız. Bunların hepsini teker teker arabalara veriyoruz" dedi.

Gurbeti, gurbet olarak yaşayamayan bunun sıkıntısını bilemeyeceğini söyleyen Meldan, "Biz burada herhangi bir markette rahatlıkla bulabildiğimiz ürünleri Avrupa'nın farklı ülkelerinde, rahat rahat bulamıyorlar. Biz bu durumu kolaylaştırabilmek için yurtdışına, yaklaşık 23 dünya ülkesine gönderdiğimiz ürünlerle gurbetçi dostlarımızın ürünleri daha rahat bulabilmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Onlara bu konuda destek olmaya çalışıyoruz, aynı zamanda ülkemize de, ihracat yaparak destek oluyoruz. Zeytinlerimiz tamamen eski usulde, geleneksel yöntemlerle üretilmektedir. Acı olmaması için en az 1 yıl bekletilmektedir. Zeytinlerimizin içerisinde hiçbir şekilde katkı maddesi, boya, yardımcı malzeme kullanmıyoruz. Düşük tuz oranı kullanıyoruz, dolayısıyla gerek yaşlılar, gerek tansiyon hastaları da ürünlerimizi rahat rahat kullanabilirler" diye konuştu.

'VATANIMIZI TERK ETTİĞİMİZ İÇİN HÜZÜNLÜYÜZ'

Kapıkule Sınır Kapısı'nda ailesiyle birlikte yaşayan Fransa'ya gitmek için bekleyen, Hasan Hüseyin Yaman,  kendilerine ikram edilen zeytinin  ata kültüründen gelen bir gelenek olduğunu belirterek, duygulandığını dile getirdi. Tatilini Kahramanmaraş'ta ailesiyle birlikte geçirdiğini belirten Yaman, "Memlekette 1 ay kaldık, tatilimiz çok güzeldi. Tatilimizi memleketimizde değerlendirdik. Hem ailemizle zaman geçirdik hem de biraz çalıştık. Şimdi dönüş yolundayız, hüzünlüyüz" dedi.

Almanya'ya giden Hüseyin Çürük, "Tatilde çok sıcaktı. Denize girdik, akrabalarımızı gezdik. Bir hüzün var şu anda vatanımızı terk ettiğimiz için. Sonuçta burası vatanımız. Ama vatanımız için bu çile de çekilir. Orada kurulmuş bir düzenimiz var, onu bırakıp gelemiyoruz, çocuklarımız okuyor. Sağlık olsun, bir dahaki seneye yine geleceğiz" diye konuştu.

Yaz tatilini Samsun'da anne babasıyla birlikte geçiren ve Almanya'ya gitmek için sınır kapısında bekleyen  Hasan Maraz, vatandan ayrıldığı için hüzünlü olduğunu söyledi.  Tatillerini geçirdikleri Karadeniz bölgesinde yaşanan sel felaketleri sebebiyle tatillerinin biraz sıkıntılı geçtiğini ifade eden Maraz, "Tatilimiz biraz sıkıntılı geçti. Doğu Karadeniz'deydik ve biraz yağmur yağdı oralarda, sel oldu. Sonra Sinop'a geçtik. Oradan kurtulduk Sinop'u da sel bastı. Bu sene kısmet böyleymiş. Sonuçta bu yol hasret yolu ve kahrı çekiliyor. 1 sene daha bekleyeceğiz ve tekrar geleceğiz. Hüzün var çünkü annemi, babamı, kardeşlerimi geride bırakıyorum" dedi.


- Edirne
Gurbetçilere, Kapıkule Sınır Kapısı'nda zeytin ikramı
Gurbetçilere, Kapıkule Sınır Kapısı'nda zeytin ikramı
Gurbetçilere, Kapıkule Sınır Kapısı'nda zeytin ikramı
Gurbetçilere, Kapıkule Sınır Kapısı'nda zeytin ikramı
Gurbetçilere, Kapıkule Sınır Kapısı'nda zeytin ikramı

Kapıkule Sınır Kapısı, Gurbetçi, Edirne, Zeytin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Gurbetçilere, Kapıkule Sınır Kapısı'nda zeytin ikramı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 13 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 157 kişi vefat etti, 21 bin 372 yeni vaka tespit edildi 19:29 Son Dakika: Türkiye'de 13 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 157 kişi vefat etti, 21 bin 372 yeni vaka tespit edildi Ünlü türkücü Latif Doğan'a ait düğün salonunda yangın çıktı 18:56 Ünlü türkücü Latif Doğan'a ait düğün salonunda yangın çıktı Sesi bile titremedi! Kadın spiker canlı yayında kendisine yönelik ölüm tehdidini izleyicilere sundu 18:32 Sesi bile titremedi! Kadın spiker canlı yayında kendisine yönelik ölüm tehdidini izleyicilere sundu
Müjde Uzman ve Oğuzhan Uğur birbirini sildi! Hızlı başlayan aşk çabuk bitti 18:13 Müjde Uzman ve Oğuzhan Uğur birbirini sildi! Hızlı başlayan aşk çabuk bitti Parkta pitbull dehşeti! Kadının burnunun ucunu kopardı, ortalık kan gölüne döndü 18:08 Parkta pitbull dehşeti! Kadının burnunun ucunu kopardı, ortalık kan gölüne döndü Moussa Dembele yavaş yavaş Fenerbahçe'ye! Golcü futbolcu, Türkiye hakkında araştırma yapmış 17:48 Moussa Dembele yavaş yavaş Fenerbahçe'ye! Golcü futbolcu, Türkiye hakkında araştırma yapmış
Skandal fotoğraf! Hakim, beraat kararı verdiği sanıkla eğlence mekanına gitmiş 17:14 Skandal fotoğraf! Hakim, beraat kararı verdiği sanıkla eğlence mekanına gitmiş Evlilik programlarını kaldıran RTÜK, şimdi gündüz kuşağındaki yayınlar için çalışmalara başladı 16:19 Evlilik programlarını kaldıran RTÜK, şimdi gündüz kuşağındaki yayınlar için çalışmalara başladı

Son Dakika Haberleri
18:01 Görevlinin sevinci gözlerinden okundu! Günün umut veren karesi selin yıktığı Bozkurt'tan geldi
17:48 Moussa Dembele yavaş yavaş Fenerbahçe'ye! Golcü futbolcu, Türkiye hakkında araştırma yapmış
17:45 Bozkurt'taki selde sular tüm kenti tsunami gibi vurdu! İnsanlar can havliyle böyle kaçıştı
17:22 Bozkurt'taki selde hiç bilinmeyen detaylar! Cenaze törenini su bastı, arkadaşlarının naaşını zor tuttular
17:21 Batman-Dörtyol petrol boru hattının patlamasıyla ilgili 2 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı
17:14 Ziraat Türkiye Kupası'nda önemli değişiklik! Deplasman golü kuralı kalktı
16:52 Asansör boşluğunda hareketsiz yatıyordu! Apartman sakinleri yaşlı kadını ölü buldu
16:50 Galatasaray, tüm parasını Gedson Fernandes'e yatıracak
16:46 "Abi kaç" çığlıkları arasında sele kapıldı! O vatandaş mucize kurtuluş hikayesini anlattı
16:19 Evlilik programlarını kaldıran RTÜK, şimdi gündüz kuşağındaki yayınlar için çalışmalara başladı
Sergen Yalçın'dan büyük sürpriz! Sezonun açılış maçında ilk 11'ler belli oldu Sergen Yalçın'dan büyük sürpriz! Sezonun açılış maçında ilk 11'ler belli oldu         
19:30
Golcü transferi gecikince Fenerbahçe taraftarı isyan bayrağını açtı! Ali Koç'a tepki yağıyor Golcü transferi gecikince Fenerbahçe taraftarı isyan bayrağını açtı! Ali Koç'a tepki yağıyor         
19:26
Bahçeli'den Altındağ'daki olaylarla ilgili dikkat çeken çıkış: Ülkemiz ciddi risk altında Bahçeli'den Altındağ'daki olaylarla ilgili dikkat çeken çıkış: Ülkemiz ciddi risk altında         
18:53
Cin çıkarma vaadiyle kadınları taciz eden ve ilişkiye zorlayan sözde hoca tutuklandı Cin çıkarma vaadiyle kadınları taciz eden ve ilişkiye zorlayan sözde hoca tutuklandı         
18:16
Son Dakika: Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 31'e yükseldi Son Dakika: Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 31'e yükseldi         
18:10
Görevlinin sevinci gözlerinden okundu! Günün umut veren karesi selin yıktığı Bozkurt'tan geldi Görevlinin sevinci gözlerinden okundu! Günün umut veren karesi selin yıktığı Bozkurt'tan geldi         
18:02
Bozkurt'taki selde sular tüm kenti tsunami gibi vurdu! İnsanlar can havliyle böyle kaçıştı Bozkurt'taki selde sular tüm kenti tsunami gibi vurdu! İnsanlar can havliyle böyle kaçıştı         
17:46
500 metre uzunluğunda oluşan dev yarık mahalle sakinlerini tedirgin etti 500 metre uzunluğunda oluşan dev yarık mahalle sakinlerini tedirgin etti         
16:56
CHP'li Engin Altay'dan korkutan iddia: Bozkurt'ta 329 kayıp başvurusu var, sahillerden ceset toplanıyor CHP'li Engin Altay'dan korkutan iddia: Bozkurt'ta 329 kayıp başvurusu var, sahillerden ceset toplanıyor         
16:18
Ölen kişinin parasını çalan hastanenin gece müdürü tutuklandı Ölen kişinin parasını çalan hastanenin gece müdürü tutuklandı         
15:47
5 gündür aranan cinayet zanlısının görüntüleri şaşırttı! Teslim olmaya, kız arkadaşıyla gayet neşeli bir şekilde gitti 5 gündür aranan cinayet zanlısının görüntüleri şaşırttı! Teslim olmaya, kız arkadaşıyla gayet neşeli bir şekilde gitti         
15:33
Sel mağduru vatandaşların beklediği haber geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında açıkladı Sel mağduru vatandaşların beklediği haber geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında açıkladı         
15:03
Sarı-Lacivertliler, kripto para zengini oldu! Bugünkü dev hasılat KAP'a bildirildi Sarı-Lacivertliler, kripto para zengini oldu! Bugünkü dev hasılat KAP'a bildirildi         
14:50
Pakistan uyruklu şahsın başını kesen zanlılar: Dini değerlere küfür ettiği için yaptık Pakistan uyruklu şahsın başını kesen zanlılar: Dini değerlere küfür ettiği için yaptık         
14:49
Boru hattı delindi, ham petrol oluk oluk tarlaların içerisine aktı Boru hattı delindi, ham petrol oluk oluk tarlaların içerisine aktı         
14:25
Üç kez aşı ekibini reddeden 26 yaşındaki genç kız koronavirüsten hayatını kaybetti Üç kez aşı ekibini reddeden 26 yaşındaki genç kız koronavirüsten hayatını kaybetti         
13:10
Bozkurt'un önceki halinin fotoğrafına bakıldığında sel sularının 3 kat yükseldiği anlaşılıyor Bozkurt'un önceki halinin fotoğrafına bakıldığında sel sularının 3 kat yükseldiği anlaşılıyor         
10:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2021 20:02:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gurbetçilere, Kapıkule Sınır Kapısı'nda zeytin ikramı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement