Gurbetçilere, Kapıkule Sınır Kapısı'nda zeytin ikramı - Son Dakika

İKRAM Gıda A.Ş. yıllık izinlerini anavatanda geçirip, yaşadıkları ülkelere dönen gurbetçilere Kapıkule Sınır Kapısı'nda 30 bin paket zeytin ikramında bulundu.

İkram Zeytinleri Köy Sefası Genel Koordinatörü Ali Harun Meldan, "Kültürümüzde güzel bir adet vardır, yola çıkanlara yanlarında giderken yolluk verilir. Kapıkule'den çıkıp en az 15-20 saat binlerce kilometre yollarda gidecek olan hemşehrilerimize, dostlarımıza giderken ürünlerimizden bir yolluk olarak vermek istedik" dedi.

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan ve yaz tatillerini anavatanda geçiren gurbetçilerin yaşadıkları ülkelere dönüşleri sürüyor. Edirne'de Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'ndan karayolu ile yaşadıkları ülkelere dönen gurbetçilere İkram Gıda A.Ş., alt markası olan Köy Sefası isimli firması aracılığıyla 30 bin paket zeytin ikramında bulundu. Kapıkule Sınır Kapısı'nda oluşan yoğunlukta sıralarını beklerken, zeytin ikramı sevinçle karşılandı. Paket üzerinde 'Gurbet yolundaki vatandaşlarımıza yol hediyemizdir. Evinize en kısa zamanda ulaşmanız dileği ile' yazılı notla dağıtılan zeytinler, gurbetçi vatandaşlar arasında duygusal anlar yaşanmasına neden oldu.

KÜLTÜRÜMÜZDE İKRAM VAR, YOLLUK VERMEK İSTEDİK

İkram Zeytinleri Köy Sefası Genel Koordinatörü Ali Harun Meldan, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan çıkış yapanlara 30 bin paket zeytin dağıttıklarını belirterek, ikramın Türk kültüründe olduğunu ve bu kültürü yaşatan bir etkinlik düzenlediklerini kaydetti. Meldan, "Bugün burada kendi ürettiğimiz ürünlerimizi dağıtmak için bulunuyoruz. İzinlerini tamamlayıp memleketlerinden ayrılmakta olan gurbetçi vatandaşlarımızın uzun ve zorlu dönüş yolculuklarında yanlarında olmak istedik. Ülkemize girişlerinde ne kadar heyecanlı ve mutlularsa dönüşte de bir o kadar hüzünlü olduklarını görebiliyoruz. Dolayısıyla onlara hayırlı yolculuklar diliyoruz. Kültürümüzde güzel bir adet vardır, yola çıkanlara yanlarında giderken yolluk verilir. Kapıkule'den çıkıp en az 15-20 saat binlerce kilometre yol gidecek olan hemşerilerimize, dostlarımıza giderken ürünlerimizden bir yolluk olarak vermek istedik. Bugün yaklaşık 30 bin paket dağıtacağız. Bunların hepsini teker teker arabalara veriyoruz" dedi.

Gurbeti, gurbet olarak yaşayamayan bunun sıkıntısını bilemeyeceğini söyleyen Meldan, "Biz burada herhangi bir markette rahatlıkla bulabildiğimiz ürünleri Avrupa'nın farklı ülkelerinde, rahat rahat bulamıyorlar. Biz bu durumu kolaylaştırabilmek için yurtdışına, yaklaşık 23 dünya ülkesine gönderdiğimiz ürünlerle gurbetçi dostlarımızın ürünleri daha rahat bulabilmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Onlara bu konuda destek olmaya çalışıyoruz, aynı zamanda ülkemize de, ihracat yaparak destek oluyoruz. Zeytinlerimiz tamamen eski usulde, geleneksel yöntemlerle üretilmektedir. Acı olmaması için en az 1 yıl bekletilmektedir. Zeytinlerimizin içerisinde hiçbir şekilde katkı maddesi, boya, yardımcı malzeme kullanmıyoruz. Düşük tuz oranı kullanıyoruz, dolayısıyla gerek yaşlılar, gerek tansiyon hastaları da ürünlerimizi rahat rahat kullanabilirler" diye konuştu.

'VATANIMIZI TERK ETTİĞİMİZ İÇİN HÜZÜNLÜYÜZ'

Kapıkule Sınır Kapısı'nda ailesiyle birlikte yaşayan Fransa'ya gitmek için bekleyen, Hasan Hüseyin Yaman, kendilerine ikram edilen zeytinin ata kültüründen gelen bir gelenek olduğunu belirterek, duygulandığını dile getirdi. Tatilini Kahramanmaraş'ta ailesiyle birlikte geçirdiğini belirten Yaman, "Memlekette 1 ay kaldık, tatilimiz çok güzeldi. Tatilimizi memleketimizde değerlendirdik. Hem ailemizle zaman geçirdik hem de biraz çalıştık. Şimdi dönüş yolundayız, hüzünlüyüz" dedi.

Almanya'ya giden Hüseyin Çürük, "Tatilde çok sıcaktı. Denize girdik, akrabalarımızı gezdik. Bir hüzün var şu anda vatanımızı terk ettiğimiz için. Sonuçta burası vatanımız. Ama vatanımız için bu çile de çekilir. Orada kurulmuş bir düzenimiz var, onu bırakıp gelemiyoruz, çocuklarımız okuyor. Sağlık olsun, bir dahaki seneye yine geleceğiz" diye konuştu.

Yaz tatilini Samsun'da anne babasıyla birlikte geçiren ve Almanya'ya gitmek için sınır kapısında bekleyen Hasan Maraz, vatandan ayrıldığı için hüzünlü olduğunu söyledi. Tatillerini geçirdikleri Karadeniz bölgesinde yaşanan sel felaketleri sebebiyle tatillerinin biraz sıkıntılı geçtiğini ifade eden Maraz, "Tatilimiz biraz sıkıntılı geçti. Doğu Karadeniz'deydik ve biraz yağmur yağdı oralarda, sel oldu. Sonra Sinop'a geçtik. Oradan kurtulduk Sinop'u da sel bastı. Bu sene kısmet böyleymiş. Sonuçta bu yol hasret yolu ve kahrı çekiliyor. 1 sene daha bekleyeceğiz ve tekrar geleceğiz. Hüzün var çünkü annemi, babamı, kardeşlerimi geride bırakıyorum" dedi.

- Edirne