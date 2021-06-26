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YTB tarafından, 'Memleket Yolunda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar' başlıklı video yayımlandı - Son Dakika

YTB tarafından, 'Memleket Yolunda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar' başlıklı video yayımlandı

26.06.2021 10:19

- YTB tarafından, 'Memleket Yolunda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar' başlıklı video yayımlandı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından, yurt dışında yaşayan ve tatillerini memleketlerinde geçirmek için karayoluyla Türkiye'ye doğru yola çıkan vatandaşlara önemli...

- YTB tarafından, 'Memleket Yolunda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar' başlıklı video yayımlandı

ANKARA - Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından, yurt dışında yaşayan ve tatillerini memleketlerinde geçirmek için karayoluyla Türkiye'ye doğru yola çıkan vatandaşlara önemli hatırlatmalarda bulunan, 'Memleket Yolunda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar' başlıklı bir video yayımladı.

Tatil sezonunun gelmesiyle birlikte izinlerini memleketlerinde geçirmek isteyen büyük çoğunluğu Avrupa'da yaşayan vatandaşların karayolu ile Türkiye yolculukları başladı. Vatandaşların yolculuklarının rahat ve huzurlu geçmesi için çalışmalar yürüten YTB, seyahate çıkan vatandaşlara birtakım hatırlatmalarda bulunuyor. YTB vatandaşların dikkat etmesi gereken hususlara ilişkin "Memleket Yolunda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar" başlığı ile bir video yayımladı. YTB tarafından vatandaşlar için hazırlanan video filmde, araç arıza durumlarında yapılması gereken hususlardan yol boyunca uyulması gereken kurallara kadar önemli ikazlar yer alıyor.

Videoda yer alan uyarılarda, resmi görevliler dışında, otoyollarda araçlara yaklaşarak el kol hareketleri ile durma işaret yapan kişilere itibar edilmemesi gerektiğine dikkat çekeliyor. Durmayı gerektirecek bir durum olduğunda ise araca hiçbir şekilde kimsenin yaklaşmasına izin verilmemesi uyarısı yapılıyor. Videoda, yakıt istasyonlarında veya mola verilen yerlerde araçların tamamen terk edilmesi gerektiğinin de altı çizilirken, aracın yanında muhakkak en az bir kişinin bulundurulması yönünde ikazlar yer alıyor. YTB tarafından videoda yapılan uyarılarda yolculuk esnasında gerçekleşen olası araç arazı durumlarında da dikkat edilmesi gereken hususlar sıralanıyor. Bu durumda vatandaşlardan yabancı kişilerin yardım tekliflerini kabul etmemeleri, bunun yerine güvenilir tamircilerle iletişime geçmeleri isteniyor.

Trafik kurallarına uymanın önemine de değinilen videoda arka koltukta oturanlar dahil araçta bulunan herkesin emniyet kemeri takması gerektiğine vurgu yapılıyor. "Yol geçişleri için vinyetinizi almayı unutmayın." hatırlatması da yapılan videoda "Otoyollarda ortalama hız ölçümü yapılmaktadır ve hız limiti aşımlarında ceza yazılmaktadır. Otomobiller için otoyollarda 120 km/s olan limiti aşmayınız" uyarısında bulunuluyor.

YTB tarafından, 'Memleket Yolunda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar' başlıklı video yayımlandı
YTB tarafından, 'Memleket Yolunda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar' başlıklı video yayımlandı
YTB tarafından, 'Memleket Yolunda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar' başlıklı video yayımlandı
YTB tarafından, 'Memleket Yolunda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar' başlıklı video yayımlandı
YTB tarafından, 'Memleket Yolunda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar' başlıklı video yayımlandı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları, Türkiye, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam YTB tarafından, 'Memleket Yolunda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar' başlıklı video yayımlandı - Son Dakika


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