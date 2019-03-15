Son Dakika Haberleri: Gurbetçileri Dolandıran 3 Kardeşe Ortak Operasyon

Gurbetçileri Dolandıran 3 Kardeşe Ortak Operasyon

1 saat önce

ALMANYA'da yaşayan ve bir yakınının cenazesi için memleketi Aksaray'a gelen Emel Çelik'i (62), 13 Mart'ta telefonla arayan bir kişi, kendisini savcı olarak tanıttı.

Gurbetçileri Dolandıran 3 Kardeşe Ortak Operasyon, System.String[]
ALMANYA'da yaşayan ve bir yakınının cenazesi için memleketi Aksaray'a gelen Emel Çelik'i (62), 13 Mart'ta telefonla arayan bir kişi, kendisini savcı olarak tanıttı. Adının FETÖ operasyonuna karıştığını ve banka hesaplarının örgüt tarafından ele geçirildiğini söyleyerek Çelik'e hesabındaki parayı kendilerine teslim etmelerini söyledi. Telefondaki kişiye inanan Çelik de hesabındaki 100 bin Euro'yu çekip, teslim etti. Dolandırıldığını anlayınca da polise haber verdi.

OPERASYONA İKİ ŞEHRİN POLİSİ KATILDI

Polis, bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını tek tek inceledi. Şüphelilerin Adana'da oturan Mahmut Demirtaş (23), kardeşi Halil Demirtaş (21) ile babalarının resmi nikahsız eşinden olma Ömer Ergin (18) olduğunu belirledi. Adana polisiyle birlikte Yüreğir ilçesinde düzenlenen operasyonda 3 kardeş evlerinde gözaltına alındı. Yapılan aramada ise dolandırdıkları paradan kalan 48 bin 500 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 kişinin yapılan sorgulamasında, 14 Şubat günü Aksaray'da yine aynı yöntemle gurbetçi Emin Kılıç'ın (75) 184 bin Euro, 20 bin sterlin ve 86 bin lirasını dolandırdıkları ortaya çıktı.

3 kardeş tutuklanarak cezaevine gönderildi. 48 bin 500 lira ise dolandırılan Emel Çelik'in kızına teslim edildi.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 11:35 

Aksaray, Emel Çelik, Güncel
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