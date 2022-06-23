Gurbetçilerin baba ocağına yolculukları sürüyor - Son Dakika
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Gurbetçilerin baba ocağına yolculukları sürüyor

23.06.2022 10:51

Yaşadıkları ülkelerden baba ocağına ulaşmak için yola çıkan gurbetçilerin, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan girişleri devam ediyor.

Yaşadıkları ülkelerden baba ocağına ulaşmak için yola çıkan gurbetçilerin, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan girişleri devam ediyor.

Ana vatana kavuşmanın sevincini yaşayan gurbetçiler, sınır kapısındaki işlemlerinin ardından memleketlerinin yolunu tutuyor.

Almanya'nın Dortmund kentinden gelen Hızır Ali Karataş, AA muhabirine Türkiye'ye kavuştuğu için çok mutlu olduğunu söyledi.

Duygularını ifade edemediğini belirten Karataş, "Ana vatana gelişin duygusu tarif edilmez, yaşanılır. Gurbette olmanın tarifi çok zordur. Memleket hasretiyle bir yıl boyunca orada çalışıyoruz. Buraya da geldiğimizde ayrı duygular içerisinde oluyoruz. Her yıl geliyoruz. Ömrümüz olduğu sürece memleketimizi boş bırakmayız tatilimizi burada yapmaya geleceğiz." diye konuştu.

Karataş, Edirne'de bir gün konakladıktan sonra memleketi Aksaray'a gideceğini söyledi.

Ayşegül Karataş ise annesini ve babasını göreceği için mutlu oluğunu anlattı.

Sınır kapısında Türk bayrağını gördüğünde çok heyecanlandığını dile getiren Karataş, "Ülkemizi çok seviyoruz. Mümkün olduğunca yılda iki kez gelmeye çalışıyoruz. Ülkemize dönmek istiyoruz. Memleketimizi çok seviyoruz, Türkiye'ye dönmeyi düşünüyoruz. Eşimle beraber orada çalışıyoruz." dedi.

Almanya'dan gelen Hikmet Kural ise vatana kavuşmanın mutluluk verdiğini ifade etti.

Türkiye'ye gelirken Balkan ülkelerinden geçtiğini dile getiren Kural, "Balkanlar üzerinde Osmanlı'nın bırakmış olduğu toprakları geze geze geliyoruz. Oralarda da camilerimiz var, insanlarımızla muhabbet ettik." dedi.

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Kaynak: AA

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