Gurbetçilerin bağışladığı 250 bin fidan Türkiye'de yanan ormanlık alanları yeşertecek - Son Dakika
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Gurbetçilerin bağışladığı 250 bin fidan Türkiye'de yanan ormanlık alanları yeşertecek

06.04.2022 21:37
Gurbetçilerin bağışladığı 250 bin fidan Türkiye'de yanan ormanlık alanları yeşertecek

Avrupa'da faaliyet gösteren Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) tarafından "1 iyilik 1 fidan" kampanyası kapsamında toplanan 250 bin fidan Antalya'nın Manavgat ilçesinde dikilmeye başlandı.

Avrupa'da faaliyet gösteren Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) tarafından "1 iyilik 1 fidan" kampanyası kapsamında toplanan 250 bin fidan Antalya'nın Manavgat ilçesinde dikilmeye başlandı.

Almanya merkezli DİTİB tarafından Türkiye'de geçen yaz yanan ormanlık alanlara dikilmek üzere başlatılan "1 iyilik 1 fidan" kampanyası kapsamında 250 bin fidan bağışı toplandı.

Kampanya kapsamında ilk fidan dikimleri Manavgat ilçesi Kızıldağ Mahallesi'nde gerçekleştirildi.

Mahallenin çevresindeki yanan ormanlık alanlarda gerçekleştirilen dikimler ile Diyanet İşleri Türk İslam Birliği hatıra ormanı oluşturulması planlanıyor.

DİTİB Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Dilek, kampanyaya gurbetçi vatandaşların yoğun ili gösterdiğini söyledi.

Hatıra ormanı için başlangıçta 100 temsili fidan diktiklerini ifade eden Dilek, "Zaman içerisinde Antalya başta olmak üzere çevre illerdeki yanan ormanlık alanlara fidanlar dikilecek. İçimizi acıtan bu manzara inşallah son bulacak." dedi.

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Çetin de 149 ülkede faaliyet gösteren vakfın dünyanın birçok yerine yardım götürdüğünü söyledi.

Vakıf olarak 600 bin fidan dikimi planladıklarını aktaran Çetin, "Orman Genel Müdürlüğümüz ile planlamalar yapıyoruz. Orman yangını döneminde de insani yardımlarda bulunmuştuk. Ormanlarımızın yeniden yeşillenmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." diye konuştu.

Gurbetçilerin bağışladığı 250 bin fidan Türkiye'de yanan ormanlık alanları yeşertecek
Gurbetçilerin bağışladığı 250 bin fidan Türkiye'de yanan ormanlık alanları yeşertecek
Gurbetçilerin bağışladığı 250 bin fidan Türkiye'de yanan ormanlık alanları yeşertecek
Gurbetçilerin bağışladığı 250 bin fidan Türkiye'de yanan ormanlık alanları yeşertecek

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Diyanet İşleri Başkanlığı, İslam Birliği, Türkiye, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gurbetçilerin bağışladığı 250 bin fidan Türkiye'de yanan ormanlık alanları yeşertecek - Son Dakika


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