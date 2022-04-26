Gurbetçilerin desteğiyle kurulan iftar sofrası mahalle sakinlerini buluşturuyor - Son Dakika
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Gurbetçilerin desteğiyle kurulan iftar sofrası mahalle sakinlerini buluşturuyor

26.04.2022 12:02

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Amarat Mahallesi sakinleri, 6 yıldır ramazan ayında gurbetçilerin desteğiyle kurulan iftar sofrasında bir araya geliyor.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Amarat Mahallesi sakinleri, 6 yıldır ramazan ayında gurbetçilerin desteğiyle kurulan iftar sofrasında bir araya geliyor.

Nüfusunun büyük çoğunluğunu yaşlıların oluşturduğu mahalledeki sosyal tesiste kurulan iftar sofrasının masrafını, yurt dışında yaşayan gurbetçi Amaratlılar karşılıyor. Zaman zaman Kayseri'de veya mahallede yaşayanlar da iftar veriyor.

İftar sofralarına gelemeyecek durumda olan yaşlı ve engellilerin yemeği ise evlerine götürülüyor.

Kayseri'de yaşayan ve genellikle yaz aylarında Amarat'ta kalan Cengiz Ergan, AA muhabirine, daha önce mahallenin büyük bir belde olduğunu, o dönemde ramazanda tüm beldeye yemek verebilmeyi hayal ettiklerini söyledi.

Bu hayali 6 yıldır gerçekleştirdiklerini anlatan Ergan, "Ramazanın her günü tüm köy halkı sosyal tesisimizdeki iftarda buluşuyor. Yaşlı ve engellilerin de evlerine sıcak sıcak yemek gönderiyoruz. Hayırseverimiz çok fazla. Her gün bir kişi yemeği karşılıyor. 300-400 kişiye yemek servis ediyoruz." dedi.

Köylülerin çoğu yurt dışında yaşıyor

Mahalle muhtarı Taysan Bakar ise Amarat'ta doğanların çoğunun Fransa, Almanya, Belçika, Danimarka ve Hollanda'da yaşadığını dile getirdi.

İftara katılanlardan Gönül Çalış da "Çok memnunuz, Allah razı olsun. Yalnız kalmıyoruz. Burası olmasa evde tek başımıza yiyorduk." diye konuştu.

Ayşe Dinçsoy ise "Güzel oluyor, buraya geliyoruz, sohbet ediyoruz, ezanı bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Havva Yıldız ise ramazan ayı boyunca mahalle sakinleriyle birlikte oruç açmanın çok güzel olduğunu belirtti.

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Kaynak: AA

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