Son Dakika Haberleri: Gurbetçilerin Edirne molası, esnafın yüzünü güldürdü
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Gurbetçilerin Edirne molası, esnafın yüzünü güldürdü

53 dakika önce

ALMANYA, Fransa, Belçika ve Hollanda'da gibi Avrupa ülkelerinde yaşayan gurbetçiler, yıllık izinlerini memleketlerinde geçirmek üzere Türkiye'ye giriş yapmaya devam ediyor.

Gurbetçilerin Edirne molası, esnafın yüzünü güldürdü, System.String[]
ALMANYA, Fransa, Belçika ve Hollanda'da gibi Avrupa ülkelerinde yaşayan gurbetçiler, yıllık izinlerini memleketlerinde geçirmek üzere Türkiye'ye giriş yapmaya devam ediyor. Yaklaşık 2 günü yolculukla geçiren Türkler, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan girdikten sonra Edirne'de mola veriyor.

Ciğercilerden şekerlemecilere, kapalı çarşılardan alışveriş merkezlerine kadar birçok yerde hareketlilik gurbetçilerle birlikte artıyor.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt, gurbetçilerin ilk olarak Edirne'ye ayak bastığını belirterek "Onlara hizmet etmek bizim için şeref. Yıllardır her türlü kolaylığı sağlamak adına önlemler alıyoruz. Hem ülkeye girerken hem de yaşadıkları ülkelere dönerken şehriminizin tarihi çarşılarını, tarihi eserlerini geziyorlar. Edirne'nin yöresel lezzetlerinden tadıyor ve yanlarında götürüyorlar" dedi.





TAVA CİĞER YEMEDEN GİTMEZLER

Tarihi Alipaşa Çarşısı Dernek Başkanı Yılmaz Sanış da yaklaşık 600 bin gurbetçinin tatil için Türkiye'ye giriş yaptığını belirtti ve "Edirne'de 1-2 gün kalıyorlar. Gurbetçilerimiz tarihi kapalı çarşılarımızı ve alışveriş merkezlerimizi gezip alışveriş yapıyor. Yaz tatili olması dolayısıyla kentin ekonomisini yurt dışından gelen vatandaşlarımız ayakta tutuyor ve hareketlendiriyor. Kentteki otellerin büyük kısmı dolu" ifadelerini kullandı. Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Kalite Kontrol Derneği Başkanı Bahri Dinar ise gurbetçilerin kentte tava ciğer yemeden memleketine gitmediğini kaydederek, "Esnafın yüzü gurbetçiler sayesinde gülüyor" dedi.





YOL YORGUNLUĞUNU ATIYORUZ

Fransa'dan giden Nezih Tali, her yıl sınır kapısından geçiş yaptıktan sonra Edirne'de tarihi mekanları ve çarşıları gezdiğini söylerken, tava ciğer ve badem ezmesinin tadına bakmadan Edirne'den ayrılmadığını kaydetti. Almanya'dan Erhan Turgut Alp de memleketi Gaziantep'e gitmeden önce Edirne'de bir gün konakladığını, yol yorgunluğunu atıp alışveriş yaptığını söyledi.
Almanya, Türkiye, Fransa, Edirne, Güncel

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 12:47 
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