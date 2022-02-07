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Gurbetçilerin evinden çaldığı eşyaları spotçulara satan şüpheliler yakalandı - Son Dakika

Gurbetçilerin evinden çaldığı eşyaları spotçulara satan şüpheliler yakalandı

07.02.2022 12:47
Gurbetçilerin evinden çaldığı eşyaları spotçulara satan şüpheliler yakalandı

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde gurbetçilere ait 15 farklı evden hırsızlık yapan ve çaldıkları malzemeleri spotçulara satan 3 hırsızlık şüphelisi, polisin çalışması sonucu yakalandı.

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde gurbetçilere ait 15 farklı evden hırsızlık yapan ve çaldıkları malzemeleri spotçulara satan 3 hırsızlık şüphelisi, polisin çalışması sonucu yakalandı. Gözaltına alınan 3 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğünün 'Huzur ve Güven Şehri Konya' ilkesi doğrultusunda yürüttüğü çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda, Cihanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz hafta gurbetçi vatandaşlara ait 15 farklı evden meydana gelen hırsızlık olaylarının şüphelilerini yakalamak için geniş çaplı araştırma başlattı. Hırsızlık olaylarını gerçekleştiren şüphelilerin E.C. (19), H.C. (20) ve S.G. (18) olduğunu tespit etti. Şüphelilerin ikamet ettiği adresleri de belirleyen polis ekipleri, düzenledikleri operasyonla 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyette ifadeleri alınan şüphelilerin karıştıkları suçları itiraf ettikleri öğrenildi.

"Cihabeyli'de çaldılar, Konya'da satmışlar"

Hırsızlık zanlılarının emniyetteki ilk ifadesinde çaldıkları malzemeleri Konya merkezde spotçuluk yapan H.A.A. (35) isimli kişiye sattıklarını söylediği öne sürüldü. Polis ekipleri kent merkezindeki spotçularda yaptığı aramada ise gurbetçi vatandaşların evlerinden çalındığı tespit edilen birçok televizyon, bağlama, tabanca, cep telefonu ve başka hırsızlık olaylarına ait eşya ele geçirildi. Ele geçirilen eşyalar polis ekipleri tarafından el konularak sahiplerine teslim edildi. İş yeri sahibi H.A.A., hakkında hırsızlık malzemesi satın alma suçundan adli işlem başlatıldı.

Hırsızlık zanlıları E.C. (19), H.C. (20) ve S.G. (18) Cihanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA

Gurbetçilerin evinden çaldığı eşyaları spotçulara satan şüpheliler yakalandı
Gurbetçilerin evinden çaldığı eşyaları spotçulara satan şüpheliler yakalandı
Gurbetçilerin evinden çaldığı eşyaları spotçulara satan şüpheliler yakalandı

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Cihanbeyli, Hırsızlık, Gurbetçi, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gurbetçilerin evinden çaldığı eşyaları spotçulara satan şüpheliler yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gurbetçilerin evinden çaldığı eşyaları spotçulara satan şüpheliler yakalandı - Son Dakika
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