Gurbetçi vatandaşların yokluğunu fırsat bilerek evlerine giren hırsızlar, Emirdağ İlçe Jandarma Komutanlığı'nın başarılı operasyonuyla yakalandı. Şahısların tespitine yönelik yapılan kamera kaydı incelemeleri sonucunda Suvermez , Ekizce, Yenikapı, Türkmenakören ve Adayazı köylerinde bulunan evlere girdikleri belirlene K.E ve T.Y., isimli şahıslar jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği ve adliyeye sevk edilecekleri kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Jandarma, Hisarcık, Emirdağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Gurbetçilerin evlerini soyan şahısları jandarma yakaladı - Son Dakika

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