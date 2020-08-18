Gurbetçilerin hüzünlü yolculuğu tatlandırıldı - Son Dakika

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden yaz tatili için Türkiye'ye gelen gurbetçilere dönüş yolunda Edirne Valiliği tarafından badem ezmesi ve kavala kurabiyesi ikram edildi.

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan gurbetçiler, Türkiye'ye baba ocağına gelerek yıllık izinlerini memleketlerinde geçirdi. Baba ocağında tatillerini yapan gurbetçiler, yaşadıkları ülkelere dönmeye devam ediyor. Kapıkule'den çıkış yapan gurbetçilerin giriş işlemleri korona virüs tedbirleri kapsamında daha hassas yürütülüyor. Görevliler tarafından yolcuların ateşi ölçülüyor ve işlemler sosyal mesafe kuralı göz önünde bulundurularak gerçekleştiriliyor.

Gurbetçilere moral verildi

Edirne Valiliği tarafından, gözü yaşlı gurbetçilere moral vermek amacıyla Kapıkule, İpsala ve Hamzabeyli sınır kapılarında badem ezmesi ve kavala kurabiyesi ikram edildi. Ayrıca korona virüs tedbirleri kapsamında kendilerine hijyen kiti de hediye edilen gurbetçiler mutlu olduklarını söyledi.

Edirne Valiliği Çevre Koruma Vakfı Müdürü Ali Eraslan, küçük ama gönülleri fetheden ikramlarla gurbetçileri hoşnut bırakmaya devam edeceklerini ifade etti. - EDİRNE