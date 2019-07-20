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Gurbetçilerin Kapıkule sevinci

39 dakika önce

Avrupa ülkelerinde yaşayan ve yıllık izinlerini Türkiye'de geçirmek isteyen Türk vatandaşlarının memleketlerine yolculuğu sürüyor.

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Avrupa ülkelerinde yaşayan ve yıllık izinlerini Türkiye'de geçirmek isteyen Türk vatandaşlarının memleketlerine yolculuğu sürüyor.
Binlerce kilometre yol kateden gurbetçiler, Edirne'de verdikleri molanın ardından sevdiklerine ulaşmak amacıyla yeniden direksiyonun başına geçiyor.
Gurbetçiler Kapıkule'de kısa sürede geçiş işlemlerini bitirerek baba ocağının yolunu tutuyor.
Hollanda'dan gelen Hasan Çavgal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun bir yolculuğun ardından vatana kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.
Kapıkule'de beklemeden, hızlı şekilde geçiş yaptıklarını belirten Çavgal, "Kapıkule'de kesinlikle problem yaşamadık. Çok süper olmuş her şey. Hızlı şekilde geçtik, gayet memnunuz. Memleket hasreti çok ayrı bir şey. Her zaman Türkiye'yi özlüyoruz, burnumuzda tütüyor." diye konuştu.
Fransa'dan gelen Ali Arslan da yolculuğunun iyi geçtiğini belirterek, "Çok şükür vatanımıza kavuştuk. Kırşehir'e gidiyoruz. Kapıkule'de beklemeden, kontrollerin ardından hızlı geçtik." dedi.
Almanya'dan gelen Ali Özer, sınır kapısındaki geçişlerin geçmiş yıllara göre güzel ve hızlı olduğunu kaydetti.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kapıkule Sınır Kapısı'nda 2019 yılı gurbetçi sezonu için alınan yeni tedbirler sayesinde, 1-18 Temmuz tarihleri arasında geçen yılın aynı dönemine göre ilave yaklaşık 6 bin aracın daha hızlı geçişinin sağlandığını açıklamıştı.
Türkiye, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 03:17 Kaynak: AA
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