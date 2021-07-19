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Gurbetçilerin lezzet sevdası tava ciğeri - Son Dakika

Gurbetçilerin lezzet sevdası tava ciğeri

19.07.2021 16:13
Gurbetçilerin lezzet sevdası tava ciğeri, System.String[]

Kurban Bayramı'nı memleketlerinde geçirmek üzere yola çıkan gurbetçiler Edirne'deki tarihi noktaları gezdikten sonra soluğu tava ciğercilerde alıyor.

Kurban Bayramı'nı memleketlerinde geçirmek üzere yola çıkan gurbetçiler Edirne'deki tarihi noktaları gezdikten sonra soluğu tava ciğercilerde alıyor.

Memleketlerine gitmek üzere Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapan gurbetçiler, kent ekonomisine de katkı sağlıyor. Ciğercisinden tatlıcısına, hediyelik eşya satıcısından zücaciyecisine kadar birçok esnafın yüzü gurbetçilerle gülüyor.

Kurban Bayramı tatili sebebiyle yerli ve yabancı turistin akınına uğrayan Edirne'de tarihi ve turistik yerler ziyaret edilirken, gastronomi turizminin önemli öğelerinden birisi olan tava ciğeri de gurbetçiler ve tatilciler tarafından yoğun ilgi görüyor.

Gurbetçiler tava ciğere sevdalı

Ünü ülke sınırlarını aşan kente özgü meşhur tava ciğeri gurbetçilerin lezzet sevdası oluyor. Salgın sürecinin ardından gurbetçiler ve tatilcilerle yüzü gülen ciğerci esnafı, müşterilerine yetişmek için yoğun mesai harcıyor.

"Ayağımızın tozuyla geldik"

Almanya'dan yola çıkan gurbetçi Mehmet Baştürk, "İlk defa Edirne merkeze giriş yaptık. Ayağımızın tozuyla geldik. Gelmişken kentin meşhur lezzeti olan tava ciğerinin de tadına bakalım dedik, çok beğendik" dedi.

"Ağzıma ciğer sürmüş insan değildim"

45 yaşındaki gurbetçi Ahmet Bilir ise, "Bu zamana kadar ağzıma ciğer sürmüş insan değilim. İlk defa tadına baktım çok beğendim. Herkese bu lezzeti tatmayı tavsiye ederim. Gelsinler tadına baksınlar ben memnun kaldım" diye konuştu.

"Yumuşacık, sulu ve lezzetli"

Finlandiya'dan gelen gurbetçi Sermet Türedin, "Tava ciğerin ününü duyduk tadına bakmak için kent merkezine indik" diyerek, tava ciğeri çok beğendiklerini, yumuşacık, sulu ve tatlı bir o kadar da lezzetli olduğunu belirtti.

Almanya'dan gelen Meryem Tosun da, "Almanya'da bu kadar güzel yemek yemedim. Türkiye'nin yemeklerini çok beğeniyorum. Geldiğime değdi çok güzel" dedi.

"Tadını hep merak ediyorduk"

Dünyada meşhur olan ciğeri hep duyduğunu ve tadını merak ettiğini söyleyen Mustafa Canoruç, "Edirne'ye gelmişken hem tarihi mekanları gezdik hem de tava ciğerin tadına baktık güzel oldu" dedi.

Edirne'yi çok beğendiklerini söyleyen Günay Karaca ise, buraya gelip tava ciğerin tadına bakmadan dönmek istemediklerini aktardı.

"Tava ciğer için uçakla değil arabayla geliyoruz"

Almanya'dan Edirne ciğerini yemek için arabayla gelen Hüseyin Köksal ise, "Memleketimiz Nevşehir'e gidiyoruz. Gitmeden önce birkaç gün Edirne'de kalıp güzel lezzetlerini tatmak ve tarihi noktaları gezmek istedik. Tava ciğer yiyebilmek için uçak yerine arabayla geliyoruz. Onun için çocuklar da ben de özellikle Edirne'ye gelip ciğeri tatmak istedik. Herkese de tavsiye ediyoruz" dedi.

"Gurbetçilerin ilk durağı Edirne"

Gurbetçilerin izin dönemlerinin başlamasıyla birlikte kentte hareketliliğin arttığını söyleyen ciğerci esnafı Bahri Dinar, "Dünyanın en büyük sınır kapılarından olan Kapıkule'de yoğunluk başladı. Salgın nedeniyle 1 buçuk yıldan beri gurbetçilerimiz vatanlarına gelemiyorlardı. Herkes özlemişti. Bunun getirdiği özlemle birlikte akın akın gelmeye başladılar. Türkiye'de giriş yaptıklarında ilk durakları Edirne oluyor. İlk olarak Selimiye'de şükür namazı kılan gurbetçiler kenti gezdikten sonra tava ciğer yemeğe geliyorlar. En güzel şekilde ağırlamak için hazırlığımızı yapıyoruz. 'Tavası var ciğeri var ah be güzel Edirne'm sende daha neleri var' diyoruz ve öyle uğurluyoruz" dedi.

"Salgından sonra bize de bir ilaç gibi geldi"

Gurbetçilerin kent ekonomisine ve esnafa büyük katkıları olduğunu söyleyen Dinar, bu durumun esnafa ilaç gibi geldiğini aktardı. - EDİRNE

Gurbetçilerin lezzet sevdası tava ciğeri
Gurbetçilerin lezzet sevdası tava ciğeri
Gurbetçilerin lezzet sevdası tava ciğeri
Gurbetçilerin lezzet sevdası tava ciğeri
Gurbetçilerin lezzet sevdası tava ciğeri
Gurbetçilerin lezzet sevdası tava ciğeri
Gurbetçilerin lezzet sevdası tava ciğeri
Gurbetçilerin lezzet sevdası tava ciğeri
Gurbetçilerin lezzet sevdası tava ciğeri
Gurbetçilerin lezzet sevdası tava ciğeri
Gurbetçilerin lezzet sevdası tava ciğeri

Kurban Bayramı, Gurbetçi, Almanya, Edirne, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Gurbetçilerin lezzet sevdası tava ciğeri - Son Dakika


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