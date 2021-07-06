Gurbetçilerin sıla yolculuğu devam ediyor - Son Dakika

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Kapıkule Sınır Kapısı'ndan giriş yapan gurbetçiler ile röportaj

Kapıkule Gümrük Kapısı giriş yapan araçların havadan görüntüsü (Arşiv)

Gümrük sahasından görüntüler (Arşiv)

Gurbetçiler ile röportaj (Arşiv) EDİRNE - Yurt dışında yaşayan ve yıllık izinlerini Türkiye'de geçirmek isteyen gurbetçilerin Kapıkule Sınır Kapısı'ndan girişleri sürerken kapıda zaman zaman yoğunluk oluşuyor.

Fransa'dan gelen Caner Kara, tatilini Erzurum'da geçireceğini belirtti.

Vatanına yeniden geldiği için heyecanlı olduğunu ifade eden Kara, ana vatanın bir başka olduğunu söyledi.