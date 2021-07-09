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Gurbetçilerin tatili zehir oldu! Sahte siteden rezervasyon yaptıran aile dolandırıldı - Son Dakika

Gurbetçilerin tatili zehir oldu! Sahte siteden rezervasyon yaptıran aile dolandırıldı

09.07.2021 13:19

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki 5 yıldızlı bir otele tatil rezervasyonu yaptırmak isteyen gurbetçi Ahmet Sünbül ve ailesi, dolandırıldı. Otele aitmiş gibi gösterilen sahte internet sitesindeki telefonu arayıp, 4 günlük tatil için 1400 euro ödeyen aile, gerçeği otele geldiklerinde öğrendi. Tatili zehir olan aile polise gidip şikayetçi oldu.

Belçika'da mermer işleriyle uğraşan Ahmet Sünbül, eşi ve 3 çocuğuyla Manavgat'ta tatil planları yaptı. İnternetten otelleri araştıran Sünbül, 5 yıldızlı bir otelde karar kıldı. Girdiği internet sitesindeki numarayı arayıp rezervasyon yaptıran Ahmet Sünbül, görüştüğü kişinin yönlendirmesiyle 4 günlük tatil için 1400 euro ödemeyi kabul etti. Telefondaki kişinin ödemeyi yurt içinden havaleyle yapmasını istemesi üzerine Ahmet Sünbül, Türkiye'deki kardeşinden yardım isteyip, onun aracılığıyla parayı belirtilen hesaba havale etti.

ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Ahmet Sünbül ve ailesi, 5 Temmuz'da otele geldiklerinde rezervasyonlarının olmadığını öğrenince dolandırıldıklarını anladı. Otel yönetimiyle yapılan görüşmenin ardından aile yüzde 5 indirimle, yeni bir ödeme yaptıktan sonra otelde konaklamaya başladı. Sünbül ailesi olayla ilgili polis ve jandarmaya şikayetçi oldu, savcılığa da suç duyurusunda bulundu.

"KREDİ KARTIYLA ÖDEME YAPMAK İSTEDİM"

Telefonda 'Bora' isminde biriyle görüştüğünü belirten Sünbül, "Benden 4 gün için otelde ikamet masrafları olarak 1400 euro talep etti. Kredi kartıyla ödeme yapmak istediğimi belirtince, yurt dışından yüksek komisyon bedeli olduğunu belirterek Türkiye'de ödeme durumunun olup olmadığını sordu. Ben de o sırada Türkiye'de olan kardeşime söyledim ve benim adıma bu parayı, söylenen banka hesabına yatırdı" dedi.

Sahte siteden rezervasyon yaptıran gurbetçi aile dolandırıldı

"REZERVASYONU SAHTE BİR SİTEDEN YAPMIŞIZ"

Ödeme yaptıktan sonra kendisine mail olarak rezervasyon belgelerinin gönderildiğini belirten Sünbül, "Rezervasyonu internet üzerinden yaptık ama belli ki dolandırılmışız. Çünkü biz rezervasyonu sahte bir siteden yapmışız. Dolandırıldık yani mağdur olduk. Dolandırıldığımızı otelin kapısı, lobisi önüne geldiğimizde, kaydımızın olmadığını öğrendiğimizde anladık. Biz kendimiz dışında 5 aileydik, sadece benden 1400 euro gitti" diye konuştu.

"EN ÇOK YEĞENİMİN DURUMUNA ÜZÜLDÜM"

Tatili en çok kanser tedavisi gören yeğeninin istediğini belirten Sünbül, "Yeğenimiz kanser hastası, ona moral olsun diye buraya geldik. O da mağdur oldu, hepimiz mağdur olduk. İlk şoku onlar atlattı, çünkü o benden bir gün önce geldi. Önce o perişan oldu ondan sonra biz perişan olduk" dedi.

"HER İNTERNET SİTESİNE GÜVENMEYİN"

Dolandırıcı mağduru olduklarını vurgulayan Sünbül, gurbetçileri uyararak, "Gurbetçilere kesinlikle orijinal sitelere bakmalarını ve kesinlikle Visa ve Masterkart ile ödemelerini yapmalarını tavsiye ederim. En azından orada garanti var veya otellerde nakit olarak ödemelerini tavsiye ederim" diye konuştu.

Ayrıca tatil için güvenilir turizm acentelerinin tercih edilmesi gerektiğini söyleyen Ahmet Sünbül ve ailesi yaşadıkları şoku Manavgat Şelalesi'nin huzurlu ortamında atlatmaya çalıştı.

Gurbetçilerin tatili zehir oldu! Sahte siteden rezervasyon yaptıran aile dolandırıldı
Gurbetçilerin tatili zehir oldu! Sahte siteden rezervasyon yaptıran aile dolandırıldı

Manavgat, İnternet, Türkiye, Tatil, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Gurbetçilerin tatili zehir oldu! Sahte siteden rezervasyon yaptıran aile dolandırıldı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR (2)
  • Bozo : Bir gurbetçi olarak söylüyorum yazıklar olsun size bunu yapan aciz dolandırıcılara… çok üzücü bir durum gerçekten ne şartlarla kaç iş yaparak para biriktirelim sırf vatana hasretten gecemizi gündüzümüze katalım alın terimizi böyle çeteler yesin yazıklar olsun utanıyorum ki böyle şeyleri duyunca yabancı arkadaşlarımıza ülkemizi tavsiye etmeye…. Cevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
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