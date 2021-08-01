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"Çalınır" diye üstüne aldığı 25 bin euroyu pazarda yankesicilere kaptırdı - Son Dakika

"Çalınır" diye üstüne aldığı 25 bin euroyu pazarda yankesicilere kaptırdı

01.08.2021 14:37

"Çalınır" diye üstüne aldığı 25 bin euroyu pazarda yankesicilere kaptırdı Konya'nın Yunak ilçesinde, yaşadığı mahalleden ilçe merkezine gelirken tedbir amaçlı 25 bin euro birikimini çantasına koyan gurbetçi kadın, pazarda alışveriş yaparken para çalındı Polisin çalışmasıyla plaka tanıma sistemi...

"Çalınır" diye üstüne aldığı 25 bin euroyu pazarda yankesicilere kaptırdı

Konya'nın Yunak ilçesinde, yaşadığı mahalleden ilçe merkezine gelirken tedbir amaçlı 25 bin euro birikimini çantasına koyan gurbetçi kadın, pazarda alışveriş yaparken para çalındı

Polisin çalışmasıyla plaka tanıma sistemi ve güvenlik kameralarından tespit edilen şüpheliler yakalandı

KONYA - Konya'nın Yunak ilçesinde, gurbetçi kadının 25 bin euro birikimi pazar yerinde alışveriş yaptığı sırada yanına yaklaşan 2 kadın tarafından çantasından yankesicilik yöntemiyle çalındı. Polisin çalışmasıyla plaka tanıma sistemi ve kameralardan araç ve şüpheliler tespit edilirken, 4 şüpheli yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 28 Temmuz 2021 tarihinde Yunak ilçesinde semt pazarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yukarı Piribeyli Mahallesinde yaşayan ve Belçika'da gurbetçi olarak çalışan Umut Kahya ailesi ile birlikte izin için memlekete geldi. Kahya, kocası ile birlikte doktora gitmek için ilçe merkezine gitti. Kahya, ilçeye giderken evden hırsızlık ihtimaline karşı tedbir olarak birikimleri olan 25 bin Euro parayı da çantasına aldı. İlçe merkezinde alışveriş için pazara da uğrayan Umut Kahya domates almak için eğildiği sırada üzerine gelen iki bayan tarafından sıkıştırıldı. Alışverişini yapıp çantasının ağzını açık gören Umut Kahya, paranın çalındığı fark ederek pazar yerinde bağırıp yardım istedi.

"Tam 25 bin euro gitti. Alnımın teriyle kazandım"

Parası çalınan gurbetçi Umut Kahya, eşini doktora getirdiklerini anlatarak, "Bir de pazara uğrayalım dedim. Pazara geldim. Eğildim domates alırken iki bayan geldi, ben çekildim onlar benim üstüme geldi. Bir doğruldum çantamdan cüzdanımı paramı aldı gitti. Tam 25 bin Euro gitti. Alnımın teriyle kazandım. Geldiğime pişman oldum, iznim başıma kara geldi. Ben gurbetçiyim. Hırsızlar yakalandı, teşhis ettim iki bayan. Ben çekildim onlar üstüme geldi. Çektiler paramı gitti. İnşallah cezasını verir devletimiz. Konuştursunlar ben paramı istiyorum. Polislere de çok teşekkür ediyorum" dedi.

Polis çalışma başlattı, aracı ve şahısları tespit etti

Yankesicilik olayı sonrası Yunak İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Umut Kahya'nın 25 bin euro parasını çalan şahısların tespiti ve yakalanması amacıyla çalışma başlattı. Polisin yaptığı çalışmada, görgü tanıklarının vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda ilçe merkezine giriş yapan olaya karıştığı değerlendirilen araçlardan yola çıkarak Türkiye geneli Plaka Tanıma Sistemi aracılığıyla yapılan araştırmada iki araç plakasına ulaşıldı ve çalışmalar bu araçlar üzerine yoğunlaştırıldı. Şüphelilerin, 28 Temmuz 2021 tarihinde Yunak-Ilgın-Akşehir-Sultandağı-Çay-Afyon- Uşak ve Manisa güzergahını takip ettikleri tespit edildi. Konu ile ilgili 28 Temmuz 2021 tarihinde Yunak ilçe merkezine gelen dönüşte aynı güzergahı izleyen başka bir aracın daha olduğu tespit edilmesi üzerine yapılan araştırmada 4 Temmuz 2021 ve 14 Temmuz 2021 tarihlerinde de bu araçların Manisa'dan Yunak ilçesine geldikleri tespit edildi. Yapılan kamera araştırmaları ile araçların yakıt aldığı akaryakıt istasyonlarının kamera görüntülerine yakalanan şüpheli şahısların görüntüleri olay şahitlerine gösterilerek tanıklara teşhis ettirildi. Manisa merkezli olduğu belirtilen çetenin kameralara yakalanmamak için köy yollarını takip edip, şehir dışına araçlarını park ederek ticari araçla ilçe merkezlerine geldikleri öğrenildi.

Yakalanan şüphelilerin çok sayıda suç kaydı ortaya çıktı

29 Temmuz 2021 tarihinde yapılan araştırmalar neticesinde tespit edilen 09 ... plakalı hafif ticari araç Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durduruldu ve araç içerisindeki 5 kişi Yunak Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda yakalandı. Araç içerisinde bulunan K.K'nin 17 suçtan, N.İ'nin 39 suçtan, Y.Y.İ'nin 26 suçtan, S.İ'nin 38 suçtan, 14 yaşındaki S.İ'nin ise 11 suçtan kaydının olduğu ortaya çıktı. Şüpheli şahısların karıştığı olayların ise "Yankesicilik, Açıktan Hırsızlık, Mala Zarar Verme, Taksirle Yaralama, Otodan Hırsızlık, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Hakaret, İş yerinden ve Kurumdan Hırsızlık, Rüşvet, Nitelikli Hırsızlık, Evden Hırsızlık, Başkasına Ait Kimliği Kullanmak, Suç Eşyasının Satın Alınması, Tehdit, Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak, Kasten Yaralama, Hakaret, Genel Güvenliğin Tehlikeye Sokulması, İftira" olduğu belirlendi.

4 şüpheli tutuklandı

Yakalanan şüpheliler Yunak İlçe Emniyet Amirliğinde işlemlerinin tamamlanmasının ardından Yunak Adliyesine sevk edildi. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklama istemiyle mahkeme sevk edilen 2'si kadın 4 şüpheli tutuklanırken, yaşı küçük şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı. Tutuklanan şüpheliler Akşehir Cezaevine gönderildi. Çalınan paraya ise henüz ulaşılamadığı öğrenildi.

Çalınır diye üstüne aldığı 25 bin euroyu pazarda yankesicilere kaptırdı
Çalınır diye üstüne aldığı 25 bin euroyu pazarda yankesicilere kaptırdı
Çalınır diye üstüne aldığı 25 bin euroyu pazarda yankesicilere kaptırdı
Çalınır diye üstüne aldığı 25 bin euroyu pazarda yankesicilere kaptırdı
Çalınır diye üstüne aldığı 25 bin euroyu pazarda yankesicilere kaptırdı
Çalınır diye üstüne aldığı 25 bin euroyu pazarda yankesicilere kaptırdı

Gurbetçi, Hisarcık, Konya, Yunak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 'Çalınır' diye üstüne aldığı 25 bin euroyu pazarda yankesicilere kaptırdı - Son Dakika


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