Gurbetçinin ana vatana giriş kapısına ekstra kameralı önlem

CİHAN DEMİRCİ - Kapıkule Sınır Kapısı'nın bulunduğu yol güzargahına güvenliği daha da artırmak amacıyla mevcut kamera sistemine ek olarak yeni kameralar monte edildi.Türkiye'ye girişlerde yol güvenliğinin üst düzeye çıkarılması ve giriş yapanlara rahatsız edici şekilde ürün satmaya çalışanların tespiti için çalışma başlatıldı.Edirne Valisi Ekrem Canalp'in talimatıyla Kapıkule Sınır Kapısı'nın bulunduğu yola Edirne Valiliği Çevre Koruma Vakfınca kontrolü jandarma tarafından sağlanacak 6 gece görüşlü 1 tam tur dönen 7 kamera yerleştirildi.Edirne Valiliği Çevre Koruma Vakfı Müdürü Ali Eraslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kapıkule Sınır Kapısı'nın dış güvenliğinin takip edilebilmesi amacıyla kamera sisteminin geliştirildiğini söyledi.Yüz ve plaka tanıma sistemli kameraların kurulumunun tamamlandığını anlatan Eraslan, "Amacımız, Kapıkule Sınır Kapısı'nın dış fiziki kontrolünün dışında, ülkemizi ziyaret eden gurbetçi vatandaşlarımızın girişinde onların iyi niyetlerini suistimal ettirmemek adına yapılmış bir emniyet sistemidir." dedi.Eraslan, Kapıkule Sınır Kapısı jandarma kontrol noktasına entegre edilen kapalı devre kamera sisteminin etkin şekilde çalışmaya başladığını belirterek, şunları kaydetti:"Jandarma birimlerimize de kamera sistemini kullanmaları ile ilgili eğitim verilmiştir. 24 saat esasına göre burada da fedakarca çalışan jandarma birimlerimiz tarafından kontrollerimiz yapılmaya devam edilecektir. Bu konuyla ilgili de güvenlik sistem bilgisi uzmanımız aktarımda bulunmuştur."