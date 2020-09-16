Gurbetçinin bahçesindeki 40 yıllık iki ceviz ağacı kesildi - Son Dakika

Gurbetçinin bahçesindeki 40 yıllık iki ceviz ağacı kesildi

KIRŞEHİR'in Akpınar ilçesinde Ali Atalay'a (53) ait bahçede bulunan 40 yıllık iki ceviz ağacı, kimliği belirsiz kişilerce kesildi.

Gurbetçinin bahçesindeki 40 yıllık iki ceviz ağacı kesildi, System.String[]

KIRŞEHİR'in Akpınar ilçesinde Ali Atalay'a (53) ait bahçede bulunan 40 yıllık iki ceviz ağacı, kimliği belirsiz kişilerce kesildi.

Fransa'da işçi olarak çalıştıktan sonra emekli olarak memleketi Akpınar'a gelen Ali Atalay, kuzeninden 2,5 yıl önce 4 bin metrekarelik ceviz ve kayısı ağaçlarının bulunduğu bahçeyi satın aldı. Ali Atalay, geçen pazar günü evine 2 kilometre uzaklıkta bulunan bahçesinde 40 yıllık iki ceviz ağacının kesildiğini fark etti. Atalay, durumu polise bildirdi. Atalay, polise verdiği ifadesinde ceviz ağaçlarını kesen kişinin bahçeyi satın aldığı kuzeni İ.A. olduğunu ileri sürdü. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.Ali Atalay, pazar günü sabah bahçesine geldiğinde ağaçların kesilmiş olduğunu gördüğünü anlatarak, "Komşularımız bahçeye gelen 2 kişinin hızarla ceviz ağaçlarını kestiğini söylüyor. Oğlumla bahçeye geldiğimde iki ceviz ağacı kesilmişti. Olayı adli makamlara taşıdık, polis tutanağını tuttu. Hakkımı, hukukumu arayacağım. Ben bu araziye geldiğimde tüylerim diken diken oluyor. Bunu yapanları Türk milletinin vicdanına havale ediyorum" diye konuştu.


Ali Atalay, Akpınar, Fransa, Ceviz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 16:21 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Gurbetçinin bahçesindeki 40 yıllık iki ceviz ağacı kesildi - Son Dakika

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