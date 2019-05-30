Son Dakika Haberleri: Gurbetçinin bitmeyen Galatasaray aşkı
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Gurbetçinin bitmeyen Galatasaray aşkı

1 saat önce

Almanya'da yaşayan Hasan Doğan, 1996'dan bu yana biriktirdiği Galatasaray formaları ile koleksiyon yaptı.

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Almanya'da yaşayan Hasan Doğan, 1996'dan bu yana biriktirdiği Galatasaray formaları ile koleksiyon yaptı. Evini adeta mini bir futbol müzesine çeviren Doğan'ın koleksiyonunda Beşiktaş ve Fenerbahçe'den de üçer tane forma bulunuyor. Çoğunluğunu Galatasaraylı eski futbolcu Ergün Penbe'nin formalarından oluştuğu koleksiyonun sahibi Doğan, Galatasaray'a aşık olduğunu ifade etti. Doğan, "Bu bir hastalıktır, Galatasaray aşkım asla bitmeyecek" şeklinde konuşarak, ölesiye kadar formaların orada kalacağını belirtti.

Doğan, forma toplama hastalığının eniştesi Ergün Penbe'den kaynaklandığını belirterek şunları söyledi:

"Ergün Penbe, Galatasaray'da 10 sene futbol oynadı. 1996'da ilk formayı gönderdi, ve o günden bugüne gönderdiklerini biriktiriyorum. O dönem küçük bir çocuktum, formalar çok büyük geliyordu. İyi ki formaları hep saklamışım. Gönderdiği formaların hepsini maçlarda giymiş. Bazıları ter ve çamurlu geliyordu. Onları anneme yıkatıp, tekrar dolaba koyuyordum. Galatasaray'ın efsane futbolcusu Gheorghe Hagi'nin 2 bin yılında giydiği formayı ise çok kişi satın almak istiyor. Hiçbir formayı satmayacağım. Kızım fanatik Galatasaraylı, büyüyünce hepsini ona bırakacağım."
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 01:18 
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