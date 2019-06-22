Son Dakika Haberleri: Gurbetçinin dikkati kedinin hayatını kurtardı
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Gurbetçinin dikkati kedinin hayatını kurtardı

34 dakika önce

OLAY, Kemalpaşa Mahallesi Güler sokak üzerinde meydana geldi.

Gurbetçinin dikkati kedinin hayatını kurtardı, System.String[]
OLAY, Kemalpaşa Mahallesi Güler sokak üzerinde meydana geldi. Gurbetçi Kerim S. ailesiyle birlikte tatil için Almaya'dan İnegöl'e gitti. Park ettiği aracına akşam üzeri yavru bir kedi girdi. Arabasının motor kısmına giren kediyi bulmak için yoğun çaba sarf eden Kerim S. bir türlü başarılı olmadı. Bunun üzerine Bursa Büyükşehir Belediyesi ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler yavru kediyi sıkıştığı motor kısmından çıkardı. Kedinin sağ salim çıkartılması herkesi mutlu etti. Konuyla ilgili konuşan Kerim S., "Araç sürücüleri arabalarını çalıştırmadan önce mutlaka kontrol etmeli. Çünkü havalar çok sıcak sokak hayvanları sıcaklardan korunmak için arabaların içine giriyorlar" dedi.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 03:13 
İnegöl, Kemalpaşa Mahallesi, Güncel
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