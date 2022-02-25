GURBETÇİNİN EVİNE GİREN HIRSIZLAR TUTUKLANDI - Son Dakika
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GURBETÇİNİN EVİNE GİREN HIRSIZLAR TUTUKLANDI

25.02.2022 10:01

AFYONKARAHİSAR'ın Emirdağ ilçesinde yurt dışında yaşayan bir ailenin evinden hırsızlık yapan 2 kişi, yakalanarak tutuklandı.

AFYONKARAHİSAR'ın Emirdağ ilçesinde yurt dışında yaşayan bir ailenin evinden hırsızlık yapan 2 kişi, yakalanarak tutuklandı.

Olay geçen çarşamba günü saat 02.30 sıralarında, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 2 katlı müstakil evde meydana geldi. Yurtdışında yaşayan aileye ait evin zemin katındaki pencere camını kırarak içeri giren hırsızlar, bazı eşyaları çaldı. Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden, hırsızlık şüphelisi 2 kişinin kimliğini tespit etti. Polis, şüpheliler N.Ö ve S.D.'yi operasyonla gözaltına aldı. Şüpheliler Emirdağ İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. N.Ö ve S.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bolvadin Cezaevi'ne gönderildi. Şüphelilerin çaldığı eşyaları araca yükleme anı görüntülere yansıdı. Şüphelilerin yakalanmamak için olayda kullandıkları otomobilin plakalarını söktüğü tespit edildi.

GURBETÇİNİN EVİNE GİREN HIRSIZLAR TUTUKLANDI
GURBETÇİNİN EVİNE GİREN HIRSIZLAR TUTUKLANDI
GURBETÇİNİN EVİNE GİREN HIRSIZLAR TUTUKLANDI

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Cumhuriyet Mahallesi, Hisarcık, Emirdağ, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel GURBETÇİNİN EVİNE GİREN HIRSIZLAR TUTUKLANDI - Son Dakika


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