Son Dakika Haberleri: Gurbetçinin ilk tercihi Kapıkule
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Gurbetçinin ilk tercihi Kapıkule

1 saat önce

Avrupa'da yaşayan Türkler baba ocağına gidiş yolunda beş sınır kapısından en çok Kapıkule'yi tercih ediyor.

Gurbetçinin ilk tercihi Kapıkule, System.String[]
Avrupa'da yaşayan Türkler baba ocağına gidiş yolunda beş sınır kapısından en çok Kapıkule'yi tercih ediyor.
Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan gurbetçiler yıllık izinlerini memleketlerinde geçirmek üzere ay başından bu yana yoğun olarak Türkiye'ye giriş yapmaya başladı.
Yunanistan üzerinden gelenler İpsala ve Pazarkule, Bulgaristan rotasından gelenler ise Kapıkule, Hamzabeyli ve Dereköy sınır kapılarından giriş yapıyor. Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı beş sınır kapısından 1-15 Temmuz tarihleri arasında 112 bin 837 araç giriş yaptı. Bu araçların 69 bin 286'sının sürücüsü Kapıkule'yi tercih etti.
Hem giriş hem de çıkışlarda yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları genellikle Kapıkule'yi tercih ediyor.
Sınır kapılarında yoğunluk hafta sonunda yaşanıyor
Edirne Emniyet Müdürlüğü Kapıkule Emniyet Şube Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, sınır kapıları hafta içi günleri daha sakin.
Ancak çoğu gurbetçinin, yaşadığı ülkede cuma günü mesaisini tamamlamasının ardından yola çıkması nedeniyle hafta sonu sınır kapılarının tamamında yoğunluk ve sıkışıklık yaşanıyor.
Sınır kapılarının en yoğun saatlerinde gümrük işlemlerinin bekleme süresinin 1 saat, yoğunluk olmadığında ise 5 ile 15 dakika arasında değiştiğini belirtilen yetkililer, gurbetçilerin Türkiye'ye gelmeden önce Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünün internet sayfasından yoğunluk hakkında bilgi almalarını istedi.
Yetkililer, canlı olarak gözlenen yoğunluk durumuna göre daha sakin olan sınır kapılarına geçecek olan gurbetçilerin, ana vatana daha hızlı giriş yapacağını bildirdi.
Trakya Bölgesi, Türkiye, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 10:44 Kaynak: AA
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