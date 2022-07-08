Kaza, Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesi Dişli kasabası yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; E.Y. isimli gurbetçinin kullandığı 2-BTV-041 plakalı otomobil H.S. idaresindeki 33 AHN 841 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle lüks otomobil hurdaya dönerken, kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaynak: İHA

Karahisar, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Gurbetçinin kullandığı otomobil tıra çarptı, lüks otomobil hurdaya döndü - Son Dakika

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