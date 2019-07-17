Son Dakika Haberleri: Gurbetçinin otomobili takla attı: 5 yaralı
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Gurbetçinin otomobili takla attı: 5 yaralı

1 saat önce

KAZA, TEM otoyolu Çamtepe mevkiinde meydana geldi.

Gurbetçinin otomobili takla attı: 5 yaralı, System.String[]
KAZA, TEM otoyolu Çamtepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Belçika'dan Mersin'in Tarsus ilçesine giden Mehmet G. yönetimindeki 1 VUK 858 plakalı otomobil, yağış nedeniyle bir anda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla attı.

Meydana gelen kazada araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri tarafından Tarsus'ta bulunan hastanelere kaldırılırken yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
TEM Otoyolu, Belçika, Tarsus, Güncel

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 10:52 
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