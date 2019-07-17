Gurbetçinin otomobili takla attı: 5 yaralı
1 saat önce
KAZA, TEM otoyolu Çamtepe mevkiinde meydana geldi.
KAZA, TEM otoyolu Çamtepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Belçika
'dan Mersin
'in Tarsus
ilçesine giden Mehmet G. yönetimindeki 1 VUK 858 plakalı otomobil, yağış nedeniyle bir anda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla attı.
Meydana gelen kazada araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri tarafından Tarsus'ta bulunan hastanelere kaldırılırken yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 10:52
34 kişinin yaralandığı midibüs kazası kamerada NATO Parlamenter Asamblesi için hazırlanan rapor: İncirlik dahil 6 üste ABD'nin nükleer silahları var Son dakika! YKS cevap kağıtları ve aday cevapları ÖSYM'nin internet sitesinden erişime açıldı Özgür Gündem davasında beraat kararı