Edinilen bilgiye göre kaza 22.00 sıralarında Zonguldak- Ankara karayolu Eceler köyü mevkisinde meydana geldi. S.D. idaresindeki MO-MD-67 yabancı plakalı araçla K.A. idaresindeki traktör çarpıştı. Meydana gelen kazada Şermin Demirci hayatını kaybetti. Yaralılardan Ş.D. ve A.B. ambulanslarla BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Gurbetçinin otomobili traktörle çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı - Son Dakika

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