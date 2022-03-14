Gurbetçinin otomobilinden 5 bin euro çaldı, tutuklandı - Son Dakika
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Gurbetçinin otomobilinden 5 bin euro çaldı, tutuklandı

14.03.2022 17:15
Gurbetçinin otomobilinden 5 bin euro çaldı, tutuklandı

ALMANYA'dan 3 çocuğuyla Antalya'ya gelen Serhat Bulut'un (36) kilitlemeyi unuttuğu otomobilinden 5 bin euro çalan Abdullah Ö. (24) tutuklandı.

ALMANYA'dan 3 çocuğuyla Antalya'ya gelen Serhat Bulut'un (36) kilitlemeyi unuttuğu otomobilinden 5 bin euro çalan Abdullah Ö. (24) tutuklandı.

Olay, 5 Mart sabahı meydana geldi. Almanya'da, 15 gün önce eşini kaybeden Türk asıllı Alman vatandaşı Serhat Bulut, 3 çocuğunu yanına alıp yerleşmek için Antalya'ya geldi. Burada gün boyu çocuklarının özel işlemleriyle uğraşan Bulut, gece saatlerinde evine geldi. Bulut, içinde 5 bin euro ve pasaportlarının bulunduğu bel çantasını otomobilin bagaj kısmında bıraktı. Aracını kilitlemeyi unutan Serhat Bulut, sabah çantasını bagajda göremeyince çalındığını fark etti. Polise şikayetçi olan Bulut, hırsız ya da hırsızların bulunmasını istedi.

Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olayını Abdullah Ö.'nün gerçekleştirdiğini belirledi. Operasyon düzenleyen ekipler, Abdullah Ö.'yü evinde gözaltına aldı. Evdeki aramada kredi kartları, kimlik ve ehliyet ele geçirildi. Sağlık kontrolü sonrasında ifadesi alınan Abdullah Ö., sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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Antalya, Almanya, Alman, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Gurbetçinin otomobilinden 5 bin euro çaldı, tutuklandı - Son Dakika


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