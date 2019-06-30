Son Dakika Haberleri: Gurbetçinin sokağa saçılan paralarını tek tek topladılar
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Gurbetçinin sokağa saçılan paralarını tek tek topladılar

50 dakika önce

İNGİLTERE'den tatil için Aydın'ın Didim ilçesine giden gurbetçi vatandaş, geri dönüş için hazırlıkları için çektiği parayı aracına binerken düşürdü.

Gurbetçinin sokağa saçılan paralarını tek tek topladılar, System.String[]
İNGİLTERE'den tatil için Aydın'ın Didim ilçesine giden gurbetçi vatandaş, geri dönüş için hazırlıkları için çektiği parayı aracına binerken düşürdü. Düşen paralar rüzgarın etkisiyle savrulurken, olayı gören esnaf ve vatandaşlar yola saçılan paraları topladı. Olay anı çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Esnaflar yaklaşık 1000 poundun üzerindeki parayı topladıktan sonra para sahibini bulmak için çalışma başlattı. Olayı gören güvenlik kameralarını inceleyen esnaflar aracı tespit edip, sahibine ulaşarak parayı teslim etti.

KAMERALARDAN ARACI BULDULAR

Olayı ilk gören Resul Sarı adlı vatandaş insanlık vazifesini yerine getirdiklerini belirterek; "Yolda yürüyordum, birden rüzgar eşliğinde paraların uçuştuğunu fark ettim. Paraları toplamaya başladım. Çevredeki esnaf arkadaşlar da bana yardımcı oldu. Daha sonra kamera kaydı var mı yok mu diye baktık. Aracın plakasına tespit edip sahibine ulaştık. Paraları eksiksiz olarak teslim ettik" dedi.

Sokak esnaflarından Fırat Durmaz ise "Kamera kayıtlarına baktık, araç sahibini bulduk. Sahibi geldi ve onlar da parayı arıyordu. Paraları teslim ettik. Kendisi bize teşekkür etti" dedi.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 12:53 
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