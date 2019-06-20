Son Dakika Haberleri: Gurbetçiye 5 bin TL drift cezası
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Gurbetçiye 5 bin TL drift cezası

25 dakika önce

KEŞAN İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yabancı plakalı bir aracın Yukarı Zaferiye Mahallesi Hastane Caddesi'nde drift yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğü ihbarı üzerine harekete geçti.

Gurbetçiye 5 bin TL drift cezası, System.String[]
KEŞAN İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yabancı plakalı bir aracın Yukarı Zaferiye Mahallesi Hastane Caddesi'nde drift yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğü ihbarı üzerine harekete geçti. Polis, cadde üzerindeki güvenlik kameralarından tespit ettiği gurbetçi Ü.Ş. yönetimindeki BIA 9500 plakalı spor otomobili durdurdu. Sürücü Ü.Ş.'ye 'drift yapmak' suçundan toplam 5 bin 10 TL idari para cezası kesildi. Ehliyetine 60 gün süreyle el konulan Ü.Ş.'nin aracı ise trafikten men edilerek otoparka çekildi.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 04:08 
Emniyet Müdürlüğü, Güncel
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