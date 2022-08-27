Gurbetçiyi parası için öldüren zanlılar cezaevine gönderildi - Son Dakika
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Gurbetçiyi parası için öldüren zanlılar cezaevine gönderildi

27.08.2022 03:46

Gurbetçiyi parası için öldüren zanlılar cezaevine gönderildi Çürümüş ceset parçalarıyla ilgili olarak gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü cezaevine gönderildi Denizli'de 2017 yılından buyana kayıp olarak aranan ve ceset parçaları toprağa gömülmüş halde bulunan gurbetçiyi, parası için...

Gurbetçiyi parası için öldüren zanlılar cezaevine gönderildi

Çürümüş ceset parçalarıyla ilgili olarak gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü cezaevine gönderildi

DENİZLİ - Denizli'de 2017 yılından buyana kayıp olarak aranan ve ceset parçaları toprağa gömülmüş halde bulunan gurbetçiyi, parası için öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denizli'de 5 yıldır kayıp olarak aranan kişinin bulunması için uzun süredir çalışmalar yapan güvenlik güçleri, önceki gün Pamukkale ilçesine bağlı Pınarkent Mahallesi Kocadere mevkiindeki boş tarlada iş makinesiyle kazı yaptı. Tarlada açılan 2 metre derinliğinde ve yaklaşık 30 metre uzunluğundaki çukurda çürümüş bir ceset bulundu. Bir erkeğe ait olduğu belirlenen ceset parçaları, çukurdan titiz bir çalışma ile çıkarıldı. Tanınamayacak halde olan ve delil torbalarına yerleştirilen ceset parçaları, olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından kimlik tespitinin yapılabilmesi amacıyla adli tıp morguna kaldırıldı. Yapılan DNA incelemeleri sonucu, ceset parçalarının 2017 yılında aniden ortadan kaybolan 50 yaşlarındaki Salih Abay'a ait olduğu ortaya çıktı.

Kafasına 1 el ateş edilerek öldürüldüğü belirlenen Salih Abay cinayetiyle ilgili olarak gözaltına alınan ve suçlarını itiraf eden Melek D., Mustafa O., Murat D., Sezer Y. ve Azat Y. ile cezaevinde tutuklu olan Murat Y. adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Azat Y. Melek D. ve başka suçtan cezaevinde olan Murat Y., 'Tasarlayarak adam öldürmek suçundan' tutuklandı. Olaya karışan şüphelilerden biri olan Ersan Erdur'un ise 2018 yılında başka bir cinayet olayında hayatını kaybettiği belirlendi.

Öte yandan, vahşi bir cinayete kurban giden Salih Abay'ın yurt dışında yaşadığı, 2017 yılında Denizli'ye geldiğinde Melek D. ile sevgili olduktan sonra dükkan satın alıp tekrar yurt dışına çıktığı öğrenildi. Ardından dükkanı satmak için sevgilisine vekalet veren Abay, satılan dükkanda parasının bir kısmını alamayınca Denizli'ye geldikten sonra ortadan kaybolduğu belirlendi. Parası almak için Melek D. ve diğer şüphelilerle ormanlık alanda bulaşan Abay'ın başına ateş edilerek öldürüldüğü ve daha sonra cesedinin bulunduğu tarlaya gömüldüğü ortaya çıktı.

YORUMLAR
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5 yıldır kayıp olan gurbetçi olayında sır perdesi aralandı! Cinayet içinden başka bir cinayet çıktı 5 yıldır kayıp olan gurbetçi olayında sır perdesi aralandı! Cinayet içinden başka bir cinayet çıktı Çürümüş ceset parçalarıyla ilgili olarak gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı Çürümüş ceset parçalarıyla ilgili olarak gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı
Kaynak: İHA

Salih Abay, Pamukkale, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gurbetçiyi parası için öldüren zanlılar cezaevine gönderildi - Son Dakika

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