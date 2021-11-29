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Gurbette kendisini bıçaklayan arkadaşının yerini gizlemeye çalıştı - Son Dakika

Gurbette kendisini bıçaklayan arkadaşının yerini gizlemeye çalıştı

29.11.2021 09:27
Gurbette kendisini bıçaklayan arkadaşının yerini gizlemeye çalıştı

Ankara'dan Denizli'ye çalışmak için geldiği ve aynı apartta beraber kalıp alkol aldığı arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi, gittiği inşaat alanında kendisini bulan polis ekiplerinin 'Bıçaklayan apartta mı' sorusuna eliyle sus işareti yaparak, arkadaşının yerini gizlemeye çalıştı.

Ankara'dan Denizli'ye çalışmak için geldiği ve aynı apartta beraber kalıp alkol aldığı arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi, gittiği inşaat alanında kendisini bulan polis ekiplerinin 'Bıçaklayan apartta mı' sorusuna eliyle sus işareti yaparak, arkadaşının yerini gizlemeye çalıştı. Şüpheli arkadaşı ise gözaltına alındığı sırada küfürler savurdu.

Olay, Merkezefendi ilçesi Saraylar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; inşaatta alüminyum işleriyle uğraşan Burhan M. ve Hasan K., arkadaşlarıyla beraber Ankara'dan Denizli'ye çalışmak için geldi. Burada bir inşaatta işe başlayan ikili beraber apart tuttu. Kaldıkları aynı apartta arkadaşları ile beraber alkol alan iki arkadaş arasında tartışma çıktı. Aşırı alkolün etkisiyle bıçağı eline alan Burhan M., arkadaşı Hasan K.'yi bacağından bıçakladı. Bu esnada içeride bulunan arkadaşları Onur Koza, ikiliyi ayırarak uzaklaştırdı. Bacağından bıçaklanarak kan kaybeden Hasan K., yürüye yürüye yaklaşık 200 metre uzaktaki çalıştığı inşaat alanına gitti. Arkadaşlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri yaralı olan Hasan K.'yi arkadaşlarının yerini söylemesi üzerine buldu. Burada Hasan K. ile konuşan ekipler "Bıçaklayan apartta mı" diye sordu. Bunun üzerine yaralı Hasan K., eliyle sus işareti yaparak kendisini bıçaklayan Burhan M.'nin yerini gizlemeye çalıştı. Arkadaşlarının Burhan M.'nin yerinin polis ekiplerine söylemesinden haberi olmayan Hasan K., sağlık görevlilerince Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay Yeri İnceleme ekiplerinin apartta çalışmalarının ardından ekip otosuna bindirilen Burhan M. ise alkolün etkisiyle ekiplere zor anlar yaşattı. Ekip otosuna bindirilirken küfürler savuran Burhan M., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

(Eren Elyesa Polat - Hüseyin Yılmaz/ İHA)

Gurbette kendisini bıçaklayan arkadaşının yerini gizlemeye çalıştı
Gurbette kendisini bıçaklayan arkadaşının yerini gizlemeye çalıştı
Gurbette kendisini bıçaklayan arkadaşının yerini gizlemeye çalıştı

Denizli, Ankara, Polis, Alkol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gurbette kendisini bıçaklayan arkadaşının yerini gizlemeye çalıştı - Son Dakika


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